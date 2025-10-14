Dar el pecho no siempre es fácil: la importancia de tener una red de apoyo

Es un proceso natural, pero eso no quiere decir que sea fácil. La lactancia materna sigue siendo un reto para muchas mujeres, especialmente en las primeras semanas tras el parto, y sigue siendo necesario actualizar conocomientos y reivindicar más implicación institucional para protegela. Por eso, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares ha celebrado este viernes la XI Jornada Balear de Lactància Materna, un encuentro que ha reunido a profesionales y familias de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera con el objetivo de actualizar conocimientos desde la evidencia científica, reforzar las redes de apoyo y compartir buenas prácticas asistenciales.

La jornada, desarrollada de forma simultánea en las distintas sedes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha contado con la participación de distintos ponentes como Aimón Sánchez Molinero, comadrona del Hospital Universitario de Canarias, quien ha abordado cómo tratar las lesiones y el dolor en el complejo aréola-pezón. Gisela Dausà Paniagua, médica integrativa especializada en salud hormonal femenina, ha analizado los desafíos de la lactancia a partir de los 40 años (algo cada vez más frecuente al irse retrasando, por motivos diversos, la edad de la maternidad) ). La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la UIB Catalina Picó Segura ha explicado la relación entre lactancia, obesidad materna y programación metabólica.

El programa también ha incluido una mesa redonda con profesionales de las islas, entre ellas Ana Belén Sánchez Ametller, Araceli Navas Casillas, Irene Sabín Buzón, Fátima Miranda Sancho, Xisca Llobera Iglesias y Elisa González Gonzalo, que han compartido experiencias y estrategias de acompañamiento aplicadas en centros sanitarios del archipiélago.

Una de las partes más emotivas de la jornada ha sido la mesa redonda de madres, junto con la participación de la Associació Balear d’Alletament Matern (ABAM), donde se ha puesto de manifiesto esa necesidad de contar con un buen apoyo familiar, social y sanitario para lograr una lactancia exitosa.

Durante la inauguración, la vocal de Comares del COIBA, Magdalena Julià Català, ha subrayado que “priorizar la lactancia materna no solo es una cuestión individual, sino también social”. Ha defendido que “es fundamental crear redes de apoyo para madres y familias” y apostar por una implicación institucional que facilite la conciliación y proteja la lactancia en todos los ámbitos.

“La gran acogida que tienen estas jornadas año tras año demuestra el compromiso de las profesionales, pero debemos seguir avanzando hacia una apuesta firme por parte de las instituciones”, añadió Julià, quien defendió la necesidad de “más políticas públicas que respalden la lactancia materna como una cuestión de salud”.

El COIBA insiste en que, además de la implicación social, es esencial mantener la formación continua de las enfermeras y matronas para ofrecer un acompañamiento actualizado, respetuoso y basado en la evidencia científica.

La jornada ha contado con la colaboración de la Associació Balear de Comares, la facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB y la Associació Balear d’Alletament Matern. En la apertura oficial, celebrada en Palma, la vocal de Comares del COIBA ha estado acompañada por la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y el decano de Enfermería, Juan Carlos Fernández Domínguez.