El Consell seguirá litigando contra el reparto de menores migrantes pese al varapalo del Supremo

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez Cifre, ha reafirmado este martes la intención del Consell de Mallorca de seguir adelante con su batalla legal contra el reparto de menores migrantes, a pesar del reciente rechazo del Tribunal Supremo a la suspensión cautelar solicitada por Baleares.

En declaraciones a los medios, Sánchez Cifre ha manifestado que la postura del Govern balear no es una cuestión de "solidaridad, sino de capacidad", alegando que la comunidad autónoma ya está al límite en la atención a estos adolescentes. El Supremo había desestimado la semana pasada la petición de suspensión cautelar del decreto que ordena el reparto de menores desde Canarias, aunque aún debe entrar a valorar el fondo de la demanda presentada por el Ejecutivo autonómico.

Críticas al Gobierno central

El presidente del IMAS ha criticado duramente la exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger a más menores, ya que considera que es una situación sin sentido: "Nadie entiende que en un colegio con una capacidad de 25 alumnos le exijan tener 75, y es precisamente lo que quieren desde el Ejecutivo central hacer en esta comunidad autónoma".

Sánchez Cifre ha asegurado que Baleares no solo duplica, sino que "casi triplica" la capacidad de acogida en base a los criterios del Ministerio. "En situaciones en las que superamos por 10 la capacidad ordinaria en Baleares, no podemos aceptar de otras comunidades autónomas," ha sentenciado, insistiendo en que para una "atención referente" se requiere una capacidad "adecuada".

La negativa, ha enfatizado, se centra en la acogida de menores procedentes de otras comunidades autónomas, ya que -ha asegurado- seguirán "acogiendo con todos los derechos y garantías a todos los menores que lleguen a nuestras costas".

Incumplimiento de requisitos de edad y arraigo

El presidente del IMAS también ha denunciado el incumplimiento de los requerimientos de edad por parte del Ministerio de Infancia. En este sentido, ha explicado que desde las islas se había solicitado que no se enviaran menores próximos a la mayoría de edad. No obstante -ha detallado- de los tres expedientes remitidos por el Ministerio, "uno está a punto de cumplir la mayoría de edad en dos meses y los otros dos tienen 17 años".

Además, ha censurado que se obligue a un menor "que ya puede tener un arraigo en una comunidad autónoma como Canarias" a cambiar de isla. "Entendemos que las cosas se están haciendo contrarias a los derechos de los niños y no tiene ningún sentido este reparto de menores," ha concluido.

Cabe destacar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se reúne este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Migración para solicitar el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago, ante el aumento de la ruta migratoria balear.