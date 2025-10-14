Carlos Muñoz, director comercial del antiguo Hotelbeds, deja su cargo

HBX Group, antiguo Hotelbeds, ha anunciado este martes una nueva estructura organizativa que supone la salida de su equipo directivo de Carlos Muñoz, director comercial. El histórico directivo con veinticinco años en el banco de camas será nombrado consejero en la próxima junta general, prevista para febrero de 2026.

HBX ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su nueva estructura en cinco áreas: Sourcing (proveedores), Distribución, Fintech, Mobility & Experiences y Hoteltech.

La firma con su sede central en Mallorca que debutó en bolsa el pasado febrero explica en una nota de prensa que la nueva estructura estará respaldada por la adopción acelerada de la inteligencia artificial y la automatización, lo que permitirá una ejecución más rápida y una rentabilidad mejorada.

La sede central de HBX, antiguo Hotelbeds, en Palma. / DM

En cuanto a los cambios en el equipo directivo el banco de camas incorpora a David Amsellem como director de distribución para liderar la distribución de servicios y productos de alojamiento.

Xabi Zabala, director de Suministros y Operaciones, dirigirá Sourcing y continuará liderando Operaciones.

Daniel Nordholm, director de información, supervisará Producto, Tecnología y Datos, además de seguir en Fintech.

Y Stephanie Fougou se une al equipo directivo como consejera general.

Por otro lado, Paula Felstead, hasta ahora directora de Información ha decidido dejar la compañía para explorar nuevas oportunidades, informa HBX.

En cuanto a Carlos Muñoz abandona la Dirección Comercial para apoyar en principio a la junta como asesor sénior. Después será propuesto su nombramiento como consejero en la próxima junta general, prevista para febrero de 2026.

HBX Group también anuncia que publicará sus resultados financieros del ejercicio 2025 el próximo 26 de noviembre. La compañía adelanta que seguirán la línea de los que hizo públicos en julio.