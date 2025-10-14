Barceló llega a Malasia con su primero hotel en Kuala Lumpur

Barceló Hotel Group desembarca en Malasia con la gestión de su primer hotel en Kuala Lumpur, con el que la cadena mallorquina desembarca en Malasia. La apertura del nuevo establecimiento se prevé para 2028.

Se trata del Richmond Estelar, un hotel de lujo en el corazón del Triángulo de Oro de Kuala Lumpur, tras un acuerdo alcanzado con Richmond Asia Group, informa este martes la compañía.

El segundo mayor grupo hotelero de España y uno de los 32 principales a nivel mundial refuerza así su presencia en Asia. En el continente asiático, el grupo con más de 300 hoteles está presente en siete países: Maldivas, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán.

El hotel Richmond Estelar, ubicado en el corredor KLCC - Bukit Bintang, epicentro turístico y comercial de la ciudad, se está construyendo. Se prevé que esté listo para finales de 2028. Contará con 199 suites e incorporará algunas propuestas gastronómicas insignia de Barceló Hotel Group.

“Para Barceló Hotel Group, este proyecto representa una oportunidad única de consolidar nuestra expansión en Asia y aportar a Kuala Lumpur un hotel que combina hospitalidad de lujo, innovación gastronómica y valor sostenible”, destaca José Canals, director de Operaciones para Mediterráneo, Oriente Medio y Asia en Barceló.

Por su parte, Aaron Yap, CEO y director ejecutivo de Richmond Asia Group, subraya: “Aliarnos con Barceló Hotel Group, marca de prestigio internacional, garantiza estándares globales de servicio y refuerza nuestro compromiso a la hora de crear activos inmobiliarios que trascienden por su valor y excelencia”.