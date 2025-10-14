Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en una foto de archivo.

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en una foto de archivo. / Europa Press

EP

Palma

El número de menores migrantes no acompañados que el Gobierno central pretende llevar a Baleares desde Canarias, Ceuta o Melilla se ha incrementado hasta los cuatro.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, después de recibir los expedientes de estos menores para su traslado, que el Govern ya habría recurrido.

Cabe recordar que este lunes el Tribunal Supremo rechazó aplicar medidas cautelares para detener el traslado de estos menores, ante el recurso judicial presentado por el Ejecutivo balear contra el reparto de estos menores desde los territorios mencionados, dictaminado por el Gobierno de España.

Asimismo, este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los cuatro Consells insulares de las islas se reunirán con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.

Noticias relacionadas y más

El motivo del encuentro es exponer la situación migratoria que se vive en el archipiélago y reclamar el despliegue de Frontex en territorio balear, entre otras cuestiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  3. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  4. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  5. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  6. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma

El exdirector del IB-Salut reconoce que el ministerio de Ábalos les contactó para contratar con la 'trama Koldo'

El exdirector del IB-Salut reconoce que el ministerio de Ábalos les contactó para contratar con la 'trama Koldo'

La subida de la ecotasa en Baleares se debatirá antes de acabar el año

La subida de la ecotasa en Baleares se debatirá antes de acabar el año

Barceló llega a Malasia con su primero hotel en Kuala Lumpur

Barceló llega a Malasia con su primero hotel en Kuala Lumpur

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general de mañana por Palestina

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general de mañana por Palestina

El Ejército del Aire tendrá en Mallorca un 'búnker' con munición para cazas y drones de combate

El Ejército del Aire tendrá en Mallorca un 'búnker' con munición para cazas y drones de combate

La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja

La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja

Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares

Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares

Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas

Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
Tracking Pixel Contents