La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología activó para este martes la alerta naranja en Mallorca por las fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta de la dana 'Alice' con lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Este mismo 14 de octubre, la Aemet ha rebajado el aviso.

Hasta las 20:00 horas, el interior de Mallorca, el norte, el levante y la Serra de Tramuntana, tienen activa la alerta amarilla en lugar de la naranja por las lluvias acompañadas de tormenta con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, el sur de la isla es la única zona que mantiene el aviso naranja por las precipitaciones acumuladas que se esperan en Palma, Llucmajor, Calvià, Campos, ses Salines o Andratx.

Alerta amarilla el miércoles en el norte de Mallorca

A las 4 de la madrugada de este miércoles 15 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología en Mallorca volverá a activar la alerta amarilla en el norte de la isla hasta las 11 horas por lluvias de 25 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de la isla se pueden esperar chubascos ocasionales, pero al final del día los cielos se irán poco a poco despejando.