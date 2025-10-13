El Tribunal Superior de Baleares muestra su pesar por la muerte de la magistrada Olga Vicario

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha mostrado su pesar por la muerte el pasado fin de semana en Madrid de la magistrada Olga Vicario Zurdo, de 57 años, del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Palma, tras una larga enfermedad.

La sala de gobierno del TSJB ha acordado hoy dejar constancia de su reconocimiento por la labor desempeñada a lo largo de más de veinte años en Mallorca.

La magistrada falleció el pasado fin de semana a los 57 años en Madrid.

Olga Vicario Zurdo desarrolló su cometido profesional en la isla, inicialmente en Manacor en 2004, como jueza titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Manacor.

Un año después, tomó posesión como jueza adjunta en el juzgado penal número 8 de Palma, encargado de las ejecutorias de las sentencias.

Diecisiete años en Inca

Posteriormente, en marzo de 2006 se incorporó al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Inca, en el que permaneció durante un largo periodo hasta el año 2023.

Actualmente, estaba al frente del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Palma.

Su fallecimiento ha causado una gran conmoción entre sus compañeros de los juzgados.