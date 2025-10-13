El tiempo en Mallorca: jornada tranquila antes de la llegada de nuevas lluvias

Tras las lluvias de este fin de semana provocadas por la dana Alice, que han afectado especialmente las Pitiusas, donde se han producido inundaciones, y el levante de Mallorca, con una fuerte tromba en Portocristo, la semana comienza en Baleares con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la posible aparición de chubascos localmente fuertes en Ibiza y Formentera a partir de la tarde o noche de este lunes.

El martes continuará la calma en Mallorca y Menorca, antes de que la atmósfera se inestabilice de nuevo a mitad de semana.

Lunes: calma en Mallorca, riesgo de tormentas en las Pitiusas

En Mallorca y Menorca se prevén cielos poco nubosos o despejados, sin lluvias previstas. Temperaturas agradables, con máximas de 25 °C y mínimas de 18–19 °C. En Ibiza y Formentera, la Aemet pronostica intervalos de nubes medias y altas, aumentando por la tarde. A partir de la tarde o noche, no se descarta algún chubasco ocasional, localmente fuerte en las Pitiusas”.

Las temperaturas se mantendrán suaves y el viento será flojo del este y sureste.

El ambiente será todavía cálido para estas fechas, aunque con una sensación más húmeda en la mayor parte de las islas.

Martes: inestabilidad

El martes persistirá la estabilidad en la mayor parte del archipiélago.

Habrá intervalos nubosos sin lluvia significativa en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera podría quedar alguna precipitación residual tras los chubascos previstos el lunes.

Las temperaturas seguirán similares, con máximas de 24–25 °C y mínimas en torno a 18 °C.

A partir del miércoles: Dana Alice y lluvias más generalizadas

La inestabilidad aumentará a partir del miércoles, con la llegada de la dana Alice desde el suroeste peninsular.

Se prevén lluvias y tormentas más frecuentes e intensas que podrían afectar progresivamente a todas las islas.

Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento tenderá a reforzarse del este y sureste.

Del jueves hasta el sábado serían los días más activos de la dana.