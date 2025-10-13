El Supremo rechaza la suspensión cautelar del reparto de los menores de Canarias a Baleares

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar del reparto a Baleares de los migrantes menores que se encuentran acogidos en estos momentos en Canarias. Los jueces han rechazado esta medida planteada por la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que han llevado a los tribunales el decreto por el que se ordena el reparto, entre las diferentes regiones, de dichos menores. A Baleares le correspondía acoger alrededor de medio centenar de estos adolescentes, pero se opone a esta medida aduciendo que las islas se han convertido en una ruta consolida de migración hacia Europa y que los centros de los que se dispone en estos momentos están sobrecargados. Es decir, el Ejecutivo balear considera que no puede hacerse cargo de más menores migrantes, del grupo que se encuentra en Canarias, porque cada semana van llegando más chicos a bordo de las pateras que son interceptadas en aguas del archipiélago.

Baleares no es la única comunidad que ha recurrido ante el Supremo esta decisión del Gobierno que preside Sánchez, al entender que provoca un gran perjuicio para las islas. Dentro del procedimiento que conlleva estas demandas, la abogacía balear había planteado una petición al tribunal. Solicitaba la suspensión cautelar del decreto que aprobaba este reparto de chicos, antes de entrar en el fondo de la demanda para su resolución definitiva. Esta misma medida cautelar la solicitó el gobierno de Díaz Ayuso y los tribunales adoptaron la misma medida que ahora se aplica ante la petición que han recibido de Baleares. Ni en un caso ni en el otro se aprueba la medida cautelar, por lo que en teoría el Gobierno cuenta con una herramienta legal, fundamentada en el Real Decreto que se aprobó el pasado 26 de agosto, que le permite el reparto inmediato de estos casi ocho mil menores migrantes que viven en estos momentos en Canarias en unas condiciones poco adecuadas.

El magistrado Francisco Javier Pueyo, que actúa como ponente de esta resolución, establece que el Govern no ha “acreditado la concurrencia de circunstancias que aconsejaran la adopción de la medida cautelar solicitado, dado que los argumentos que utiliza no revelan urgencia alguna en la adopción de la media cautelarísima”. El tribunal no considera que la aplicación inmediata del Real Decreto, con el traslado de estos menores migrantes, genere los perjuicios que señala la demanda que ha presentado el Govern.

El rechazado de esta medida cautelar no supone, en ningún caso, que la demanda presentada por el gobierno de Marga Prohens se haya desestimado. El tribunal todavía debe entrar en el fondo de la polémica para determinar si considera ilegal dicho reparto o, en cambio, ratifica la orden acordada por el Gobierno central.