Salud advierte que la gripe puede ser mortal y aconseja vacunarse

Esta mañana ha arrancado la campaña de vacunación de la gripe. La conselleria de Sanidad del Govern ha advertido de la importancia que tiene este fármaco sobre todo para la población de riesgo, que se sitúa en personas de más de 65 años y en menores de cinco años, así como para pacientes que sufren enfermedades crónicas. Y se recuerda que el virus de la gripe, en el peor de los casos, puede ser mortal, pero que es relativamente habitual que un paciente con síntomas graves tenga que ser hospitalizado, debido a un cuadro de fiebre alta y dificultades para respirar.

La consellera Manuela García ha querido ser testigo esta mañana del inicio de dicha campaña. Por ello se ha desplazado al centro de salud de la barriada de Pere Garau, en Palma. En este centro se habían citado a 120 pacientes para inyectarles la vacuna de la gripe y, en algunos casos, también la del covid. Todas estas personas formaban parte del denominado grupo de riesgo, por lo que las autoridades sanitarias aconsejan que protejan su salud ante la pronta aparición del virus de la gripe, que llega en el momento en el que bajan las temperaturas. Además de los ancianos y los niños, también se aconseja a las mujeres embarazadas que se vacunen. La propia consellera también se ha inyectado una de las dosis de la vacuna de la gripe.

“La gripe no es un resfriado. A veces puede provocar la muerte en algunos casos”, advirtió la consellera, que detalló que aunque todavía las temperaturas son relativamente altas y el virus suele hacer su aparición cuando llega el frío “es mejor vacunarse cuanto antes para estar preparados”, señaló Manuela García. Y recordó que la vacuna apenas provoca efectos secundarios, salvo en algunos casos que provoca leves síntomas de fiebre, que duran muy poco tiempo.

Para esta campaña contra la gripe la Conselleria ha adquirido 276.800 dosis, que han supuesto un gasto económico de 2,7 millones de euros. De elllas, 4.800 son de carga alta y se inyectan a internos en residencias de ancianos y de discapacitados. También se dispone de 22.000 dosis del fármaco intranasal para los menores en las escuelas, así como otras 7.000 dosis de la vacuna intramuscular para menores entre los seis y los 23 meses de edad.

La consellera detalló que de momento se desconoce la agresividad que tendrá el virus este año, ya que aún no se ha detectado ningún caso.

El año pasado se vacunó el 30% de la población en riesgo. Es decir, solo se vacunaron tres de cada diez pacientes. La consellera señaló que es cierto que el porcentaje es relativamente bajo, pero detalló que la campaña anterior era todavía peor. “Hemos mejorado algo, gracias a las campañas que impulsamos para que los pacientes sean conscientes de que hay que vacunarse”.

Manuela García explicó que después de la pandemia, la población estaba algo cansada de tantas vacunas, por lo que es complicado lograr que, de nuevo, se recupere ese sentimiento de que estos fármacos son muy efectivos y pueden salvar vidas, sobre todo de las personas que están más desprotegidas ante el ataque del virus de la gripe. Denunció una vez más todas las voces que desaconsejan la vacunación, afirmando que ponen en peligro la salud pública. La titular del área de salud del Govern se mostró optimista en que al final de esta campaña, que termina en el mes de marzo, este porcentaje de vacunados sea mejor que el del año pasado, aunque no quiso adelantar porcentajes.