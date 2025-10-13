Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez llegan a Mallorca: "¡Viva la lucha del pueblo palestino!"

Las tres activistas de Mallorca han aterrizado este mediodía después de ser retenidas en Israel por su participación en la flotilla

Andrés Martínez

Palma

Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Palma después de haber sido retenidas en Israel tras su participación en la flotilla.

A gritos de "viva la lucha del pueblo palestino", las tres activistas mallorquinas han sido recibidas entre abrazos de sus familiares, amigos y compañeros.

"Estoy muy contenta de estar aquí" ha afirmado Rigo, quien ha estado más tiempo en el país hebreo tras ser detenida y permanecer diez días bajo custodia israelí. La activista mallorquina había llegado a primera hora de la mañana a Madrid procedente de Doha.

(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).

