Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez llegan a Mallorca: "¡Viva la lucha del pueblo palestino!"

Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Palma después de haber sido retenidas en Israel tras su participación en la flotilla.

A gritos de "viva la lucha del pueblo palestino", las tres activistas mallorquinas han sido recibidas entre abrazos de sus familiares, amigos y compañeros.

"Estoy muy contenta de estar aquí" ha afirmado Rigo, quien ha estado más tiempo en el país hebreo tras ser detenida y permanecer diez días bajo custodia israelí. La activista mallorquina había llegado a primera hora de la mañana a Madrid procedente de Doha.