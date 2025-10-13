Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez llegan a Mallorca: "¡Viva la lucha del pueblo palestino!"
Las tres activistas de Mallorca han aterrizado este mediodía después de ser retenidas en Israel por su participación en la flotilla
Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Palma después de haber sido retenidas en Israel tras su participación en la flotilla.
A gritos de "viva la lucha del pueblo palestino", las tres activistas mallorquinas han sido recibidas entre abrazos de sus familiares, amigos y compañeros.
"Estoy muy contenta de estar aquí" ha afirmado Rigo, quien ha estado más tiempo en el país hebreo tras ser detenida y permanecer diez días bajo custodia israelí. La activista mallorquina había llegado a primera hora de la mañana a Madrid procedente de Doha.
(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias