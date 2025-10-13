Reyes Rigo, tras llegar a Madrid: "El Estado genocida de Israel nos ha secuestrado y nos ha llevado a una cárcel para terroristas"

"Queremos denunciar al Estado genocida israelí que nos ha secuestrado en aguas internacionales y nos ha llevado a una cárcel para presos terroristas". Estas han sido las primeras palabas de la activista mallorquina Reyes Rigo, que ha aterrizado a las 8.19 horas de este lunes en el aeropuerto de Barajas en Madrid junto a los cinco últimos miembros de la segunda flotilla retenidos por Israel.

A su salida por la Terminal 4 del aeropuerto madrileño, Reyes Rigo se ha fundido en largos abrazos con familiares y compañeros de flotilla que la esperaban y ha mostrado su voluntad de volver a apoyar a la población gazatí. Así, Rigo ha pedido al Gobierno español "que ponga una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia y que denuncie este secuestro".

"Esto no va a parar"

Preguntada por todo lo que han pasado tras ser interceptados por las autoridades israelíes ha dicho: "Nada comparado con lo que sufren nuestros hermanos palestinos; ahí hay mujeres, niños y hombres que están en cárceles de un Estado genocida y tenemos que poner el foco en ellos porque esto no va a parar".

En este sentido ha invitado a participar "el día 15 en una huelga general y que todos salgan a la calle y todo el mundo se pare". Las declaraciones de Reyes Rigo han ido acompañadas de cánticos de las personas que han recibido al grupo de activistas, con lemas como "Que viva la lucha del pueblo palestino" y "Viva Palestina libre".

Acuerdo con la Fiscalía

Reyes Rigo ha llegado finalmente a España después de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar los cargos de los que se le acusaba.

Según la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que también participó en la flotilla, el cónsul español informó a la familia de Rigo de que durante una vista celebrada este viernes se había alcanzado ese acuerdo con la Fiscalía y se había impuesto una multa a la activista.

Un tribunal de Beer Sheva ha aceptado el acuerdo después de que Rigo se declarase culpable de haber provocado daño corporal y de asalto agravado a una guardia de la prisión en la que fue recluida.

Inicialmente, presentaron cargos contra ella por supuestamente haber mordido en la mano a una guardia y haberse negado a entrar en su celda, pero después esa acusación se rectificó alegando que lo que había hecho era clavar sus uñas en la funcionaria mientras se resistía.

En virtud del acuerdo, finalmente el tribunal la condenó a diez días de prisión -que ya había cumplido- así como al pago de una multa de 10.000 séquels (unos 2.650 euros) y ordenó su deportación.

"Malos tratos"

Durante su comparecencia ante el juez, Rigo denunció haber recibido malos tratos bajo custodia. "Nos golpearon, nos empujaron y el quinto día atacaron a mi amiga e intenté protegerla", relató, siempre según el diario israelí. "Me cogieron por la cabeza y se me cayeron las gafas", añadió, detallando que estuvo con otras trece mujeres en una celda con capacidad para cinco, no les dieron agua y recibieron comida "podrida"