Radar meteorológico | Mallorca entra en alerta amarilla por la dana 'Alice'

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Mallorca a las 14 horas por los efectos de la dana 'Alice' este lunes 13 de octubre en Baleares.

Hasta el final de la jornada la isla está bajo este aviso por las fuertes lluvias acompañadas de tormenta que pueden dejar precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

A la misma hora también se activa la alerta naranja en Ibiza, donde la conselleria balear de Educación se ha anticipado a la alerta y ha solicitado a las 10:50 horas de este lunes a los padres ir a buscar a los niños a los centros escolares. "Si es posible, tendréis que recoger a vuestros hijos en los centros antes de las 12 horas. Se suspende el servicio de transporte escolar con el objetivo de garantizar que los alumnos queden bajo supervisión directa de sus familias".

Peor previsión para el martes

Desde la madrugada de este martes 14 de octubre la Aemet aumenta la alerta a naranja en Mallorca. Hasta las 18 horas la isla se encontrará con este aviso por fuertes lluvias acompañadas de tormenta que pueden llegar hasta los 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Las intensas lluvias han ocasionado también problemas de tráfico, en especial en el Paseo Marítimo / Guillem Bosch

Después la alerta disminuirá a amarilla hasta el final de día por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora.