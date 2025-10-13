Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PP y Més cargan contra Madrid por la falta de información sobre el nuevo almacén de munición del Ejército en Son Sant Joan

Los populares apoyan la decisión porque comparten la necesidad de garantizar la seguridad y las capacidades de defensa de España

Los ecosoberanistas lo consideran “una falta de respeto” en pleno debate sobre el modelo aeroportuario de Baleares

Tres aviones de la OTAN, en 2015, de maniobras militares en Son Sant Joan.

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El proyecto del Ejército del Aire y del Espacio para construir un almacén de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, en Palma, ha generado críticas tanto del PP como de Més per Mallorca, aunque por motivos distintos.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, defiende que son “un partido de Estado” y, por tanto, comparten la necesidad de garantizar la seguridad y las capacidades de defensa de España. Sin embargo, reprocha al Gobierno central y al Ministerio de Defensa la falta de transparencia con las instituciones de las Islas.

“El Govern y el Ayuntamiento de Palma deberían haber sido informados de un proyecto de estas características y no enterarse a través de los medios”, ha lamentado Sagreras, quien ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchezmás lealtad institucional”.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, muestra su rechazo frontal a la iniciativa, que considera “una falta de respeto” en pleno debate sobre el modelo aeroportuario de Baleares. “Mientras se discute la cogestión de los aeropuertos y qué tipo de servicios queremos ofrecer, se aprueba construir un almacén para bombas y misiles”, critica.

Apesteguia recuerda que el aeropuerto de Palma “ya sufre los efectos de la masificación turística” y considera “inaceptable” que además se destine parte de sus instalaciones a fines militares. “No queremos que esta tierra forme parte de la maquinaria de guerra, ni del Estado español ni de Estados Unidos”, subraya el dirigente ecosoberanista, que reafirma el posicionamiento pacifista de su formación.

El proyecto, valorado en 1,7 millones de euros y adjudicado a la UTE MAB–Grupo Render Industrial–Coexa, prevé la construcción de un almacén tipo ‘iglú’ para guardar munición y material explosivo en cumplimiento de las normas de seguridad del Ministerio de Defensa.

