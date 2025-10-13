La Policía Nacional renueva su cúpula en Baleares

La Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares ha renovado su cúpula con el nombramiento de dos comisarios para ocupar los puestos de máxima responsabilidad. Así el comisario Juan Márquez será el nuevo 'número dos' y ocupará el cargo de jefe regional de Operaciones. Mientras que el comisario Jorge Matías será el nuevo jefe Provincial. Al frente como jefe superior de Policía de Baleares continúa el comisario José Luis Santafé.

El comisario Juan Márquez ocupaba hasta ahora el cargo de jefe provincial. No obstante con la marcha del comisario Fernando Reboyras, su superior inmediato, a la Embajada de España en la India como consejero de Interior y asesor, Márquez ocupará su puesto, al ser nombrado por la Dirección General de Policía como nuevo jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Por su parte, el comisario Jorge Matías, hasta ahora jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y de Fronteras en Palma se convierte en el 'número tres' de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Así, Matías ocupa el puesto que ha dejado vacante Márquez con su ascenso y será el nuevo jefe regional de Operaciones, tras su nombramiento para ocupar este puesto por parte de la Dirección General de Policía.

Máxima responsabilidad

Además de estos dos nuevos mandos de máxima responsabilidad en la Jefatura Superior de Policía Baleares, el comisario José Luis Santafé cuenta también con el apoyo de los comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional en las islas.