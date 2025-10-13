Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional renueva su cúpula en Baleares

El comiasario Juan Márquez será el nuevo 'número dos' como jefe Regional de Operaciones tras la marcha de l comisario Fernando Reboyras a la Embajada de España en la India como consejero de Interior

'

El comisario Juan Márquez, el jefe superior José Luis Santafé y el comisario Jorge Matías, nueva cúpula de la Policía Nacional de Baleares.

El comisario Juan Márquez, el jefe superior José Luis Santafé y el comisario Jorge Matías, nueva cúpula de la Policía Nacional de Baleares. / POLICÍA NACIONAL

Palma

La Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares ha renovado su cúpula con el nombramiento de dos comisarios para ocupar los puestos de máxima responsabilidad. Así el comisario Juan Márquez será el nuevo 'número dos' y ocupará el cargo de jefe regional de Operaciones. Mientras que el comisario Jorge Matías será el nuevo jefe Provincial. Al frente como jefe superior de Policía de Baleares continúa el comisario José Luis Santafé.

El comisario Juan Márquez ocupaba hasta ahora el cargo de jefe provincial. No obstante con la marcha del comisario Fernando Reboyras, su superior inmediato, a la Embajada de España en la India como consejero de Interior y asesor, Márquez ocupará su puesto, al ser nombrado por la Dirección General de Policía como nuevo jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Por su parte, el comisario Jorge Matías, hasta ahora jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y de Fronteras en Palma se convierte en el 'número tres' de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Así, Matías ocupa el puesto que ha dejado vacante Márquez con su ascenso y será el nuevo jefe regional de Operaciones, tras su nombramiento para ocupar este puesto por parte de la Dirección General de Policía.

Noticias relacionadas y más

Máxima responsabilidad

Además de estos dos nuevos mandos de máxima responsabilidad en la Jefatura Superior de Policía Baleares, el comisario José Luis Santafé cuenta también con el apoyo de los comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional en las islas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  4. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  5. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  6. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  7. El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
  8. La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

Marta Sequera, nueva presidenta de la Asociación de Filólogos y Traductores de las Islas Baleares

Marta Sequera, nueva presidenta de la Asociación de Filólogos y Traductores de las Islas Baleares

El juez cita por quinta vez al dueño del Medusa por el derrumbe mortal para noviembre

El juez cita por quinta vez al dueño del Medusa por el derrumbe mortal para noviembre

El Supremo rechaza la suspensión cautelar del reparto de los menores de Canarias a Baleares

El Supremo rechaza la suspensión cautelar del reparto de los menores de Canarias a Baleares

El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

Palma cierra el paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de esta noche ante el aviso naranja por lluvias

Palma cierra el paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de esta noche ante el aviso naranja por lluvias

Nueva petición para catalanizar el nombre de los aeropuertos de Baleares

Nueva petición para catalanizar el nombre de los aeropuertos de Baleares

Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez vuelven a Mallorca tras su participación en la flotilla: "Estamos muy contentas de llegar a casa"

Reyes Rigo, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez vuelven a Mallorca tras su participación en la flotilla: "Estamos muy contentas de llegar a casa"

La Policía Nacional renueva su cúpula en Baleares

La Policía Nacional renueva su cúpula en Baleares
Tracking Pixel Contents