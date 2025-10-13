Palma cierra el paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de esta noche ante el aviso naranja por lluvias
La isla ha arrancado la semana con aviso por fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta
EP
Palma
El Ayuntamiento de Palma ha informado que a partir de las 22.00 horas de este lunes se cerrarán el paseo Sagrera y el parque de Bellver, con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.
Este lunes, ante el aviso amarillo, se han cerrado los parques de la Ribera y de Can Terres, según ha trasladado el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
A partir de las 22.00 horas se sumarán a este cierre tanto el paseo Sagrera como el parque de Bellver, en previsión del aviso amarillo que estará activo entre las 00.00 y las 18 horas del martes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias