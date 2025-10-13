Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma cierra el paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de esta noche ante el aviso naranja por lluvias

La isla ha arrancado la semana con aviso por fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta

Archivo - Columpios del parque del bosque de Bellver.

Archivo - Columpios del parque del bosque de Bellver.

EP

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha informado que a partir de las 22.00 horas de este lunes se cerrarán el paseo Sagrera y el parque de Bellver, con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

Este lunes, ante el aviso amarillo, se han cerrado los parques de la Ribera y de Can Terres, según ha trasladado el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A partir de las 22.00 horas se sumarán a este cierre tanto el paseo Sagrera como el parque de Bellver, en previsión del aviso amarillo que estará activo entre las 00.00 y las 18 horas del martes.

