Nueva petición para catalanizar el nombre de los aeropuertos de Baleares

La asociación menorquina Fem-ho en català, que aboga por la normalización lingüística de la lengua catalana, ha efectuado una petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que se modifiquen los nombres de los tres aeropuertos de Baleares, adoptando su forma en catalán.

En este sentido, la plataforma insta a que el Aeropuerto de Palma de Mallorca, el Aeropuerto de Ibiza y el Aeropuerto de Menorca pasen a llamarse Aeroport de Palma, Aeroport d'Eivissa y Aeroport de Menorca.

Según ha compartido la entidad en sus redes sociales, esta propuesta "no solo pretende que se respete la toponimia catalana, sino que se normalicen las denominaciones completas".

Victorias anteriores

La asociación, creada por el joven historiador menorquín Moritz Werner, ya ha conseguido hacer efectivas algunas de sus peticiones anteriores. Hace pocos meses, el Ministerio de Justicia estimó una petición de Fem-ho en català que exigía del uso de la toponimia oficial catalana por parte de los juzgados y tribunales de las Islas Baleares.

De la misma manera, la plataforma también consiguió que la Dirección General de la Policía Nacional admitieses emitir documentos de identidad y pasaportes con el topónimo oficial "Palma" en vez de "Palma de Mallorca".

Es por eso que, ahora, la entidad va un paso más allá pidiendo la normalización del topónimo del Aeropuerto de Palma y el resto de las islas, esperando que se apruebe otra petición más en defensa de la lengua propia de la región.