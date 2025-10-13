Marta Sequera, nueva presidenta de la Asociación de Filólogos y Traductores de las Islas Baleares

La Asociación de Filólogos y Traductores de las Islas Baleares (AFiT) ha renovado su junta directiva y ha nombrado a Marta Sequera como nueva presidenta. Sequera es profesora y graduada en Filología Inglesa y Francesa, y asume el cargo con el objetivo de reforzar las reivindicaciones del colectivo.

La entidad se creó en respuesta a una normativa que permitía impartir asignaturas en lengua extranjera con solo un nivel B2 acreditado por APTIS, algo que desde el colectivo consideran un ataque a la profesionalización del sector. “Queremos volver a poner en valor la formación específica de los filólogos y traductores, y evitar el intrusismo que seguimos sufriendo”, señalan desde la asociación.

Aunque actualmente se exige un nivel C2 para impartir materias en lengua extranjera, la AFiT insiste en que es necesario seguir luchando por la calidad educativa y unas condiciones laborales dignas para el profesorado especializado en lenguas.

Durante esta nueva etapa, la organización se propone presentar propuestas concretas, exigir que sus demandas sean escuchadas y trabajar para mejorar la situación del sector en Baleares.