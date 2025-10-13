El juez cita por quinta vez al dueño del Medusa por el derrumbe mortal para noviembre

El juez de Palma que investiga el derrumbe mortal del Medusa Beach Club, el establecimiento de s’Arenal en el que murieron cuatro personas y otra quincena resultaron heridas el pasado 23 de mayo de 2024 al desplomarse la terraza, ha vuelto a citar a declarar como imputado al dueño del establecimiento, Christian Arnsteiner, para noviembre.

El magistrado titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma ha acordado llamar a declarar en calidad de investigado al empresario austriaco el próximo 11 de noviembre.

Su comparecencia se ha ido suspendiendo por diferentes motivos a lo largo del año, la última vez debido a la huelga de jueces y fiscales del pasado 2 de julio.

Se trata de la quinta ocasión que el magistrado instructor señala una fecha para que el empresario acuda a la sede de Vía Alemania para declarar como investigado, después de citarle en marzo, junio y julio de este año.

Arnsteiner fue detenido por la Policía Nacional a finales de junio de 2024 acusado de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Horas después de su arresto, quedó en libertad por orden judicial.

El empresario austriaco, afincado en Mallorca desde los años noventa, se acogió entonces a su derecho a no declarar ante los investigadores de la Policía y tampoco lo hizo ante el magistrado de guardia de Palma.

El procedimiento judicial es muy voluminoso y complejo debido a la gran cantidad de partes personadas. Muchos de los perjudicados son ciudadanos extranjeros, que están aportando numerosa documentación como por ejemplo la valoración de los daños y las lesiones sufridas.

La terraza se desplomó

El derrumbe del establecimiento situado en la primera línea de la Playa de Palma ocurrió el pasado 23 de mayo de 2024 a últimas horas de la tarde, cuando la terraza del local se vino abajo. Las pesquisas policiales evidenciaron que la terraza del establecimiento, que se hundió y arrastró con ella a la planta baja hasta acabar en el sótano del edificio, “no tenía licencia”, según informó tras la tragedia el alcalde de Palma, Jaime Martínez. En consecuencia, la actividad en la azotea que cedió era “ilegal”. Además, se habían llevado a cabo en la estructura diversas obras que la sobrecargaron, provocando que no pudiera soportar el exceso de peso y se desplomara. “No tenía licencia y el informe de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) de 2023 dio un resultado desfavorable", subrayó el alcalde.

Por su parte, desde los Bombers de Palma se informó en 2024 de que se trató de “una combinación de sobrepeso y sobrecarga de uso, al haber en la terraza 21 personas”. La sobrecarga hizo que "se punzonara el forjado por la parte inicial" y se desplomara.

En el derrumbe murieron un hombre senegalés de 44 años, una joven española de 23 años que trabajaba en dicho establecimiento y dos turistas alemanas, una de 20 y otra de 30 años. Además, otras 16 personas sufrieron heridas de diversa consideración. El suceso tuvo una gran repercusión mediática al tratarse de una de las zonas turísticas más populares de la isla.