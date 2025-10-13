¿Sabes que el sol de Mallorca te puede ayudar a vivir mejor?

La energía ya no es solo una cuestión defacturas. Es calidad de vida, sostenibilidad y tranquilidad. En Mallorca, donde el sol nos acompaña casi todo el año yla vida gira en torno al confort del hogar y los negocios, contar con instalaciones seguras y eficientes marca la diferencia.

Roscam, empresa mallorquina con más de dos décadas de experiencia, sabe que cada proyecto es más que un simple trabajo técnico: es una oportunidad para mejorar la vida de las personas. Por eso, su visión va más allá de instalar, conectar o reparar: se trata de crear espacios donde ahorrar energía, vivir mejor y cuidar los recursos se convierta en algo natural.

Roscam es una empresa mallorquina especializada en instalaciones integrales. / xisco monserrat

Ahorrar empieza con instalaciones inteligentes

El primer paso para ahorrar no siempre es apagar interruptores. Es mucho más efectivo contar con instalaciones diseñadas para consumir lo justo, sin perder confort. Aquí algunos ejemplos:

Climatización eficiente: ¿cuántas veces usamos el aire acondicionado o la calefacción sin pensar en el gasto? Con sistemas modernos, programables y eficientes , puedes mantener tu casa fresca en verano y cálida en invierno consumiendo mucho menos. Además, con un buen mantenimiento, evitas averías costosas y prolongas la vida útil de los equipos.

¿cuántas veces usamos el aire acondicionado o la calefacción sin pensar en el gasto? Con , puedes mantener tu casa fresca en verano y cálida en invierno consumiendo mucho menos. Además, con un buen mantenimiento, evitas averías costosas y prolongas la vida útil de los equipos. Energía solar: pocas islas del Mediterráneo tienen tantas horas de sol como Mallorca. Instalar placas solares es aprovechar un recurso que tenemos de sobra. Con ellas reduces tu dependencia de las eléctricas y conviertes tu hogar en un espacio más sostenible.

pocas islas del Mediterráneo tienen tantas horas de sol como Mallorca. Instalar es aprovechar un recurso que tenemos de sobra. Con ellas reduces tu dependencia de las eléctricas y conviertes tu hogar en un espacio más sostenible. Domótica para controlar y ahorrar: la tecnología al servicio de tu vida. Imagina poder ajustar la Iuz, la temperatura o la seguridad de tucasa desde el móvil, incluso cuando no estás.Esto no solo es comodidad, también significa gastar menos porque eliminas consumos innecesarios.

para y ahorrar: la al servicio de tu vida. Imagina poder ajustar la Iuz, la temperatura o la seguridad de tucasa desde el móvil, incluso cuando no estás.Esto no solo es comodidad, también significa gastar menos porque eliminas consumos innecesarios. Electricidad segura y moderna: muchas viviendas todavía tienen instalaciones antiguas que consumen más y pueden ser un riesgo. Renovarlas garantiza eficiencia, seguridad y tranquilidad.

segura y moderna: muchas viviendas todavía tienen instalaciones antiguas que consumen más y pueden ser un riesgo. Renovarlas garantiza y tranquilidad. Fontanería sin fugas: una gota tras otra, un grifo en mal estado o una cisterna defectuosa pueden disparar el consumo de agua. Una instalación cuidada evita despilfarros y cuida un recurso tan valioso como el agua.

La instalación de placas solares en Mallorca nos permite aprovechar un recurso abundante. / Roscam

Gestos cotidianos para reducir las facturas

Más allá de grandes reformas, hay pequeños gestos diarios que suman y hacen que el ahorro energético sea una realidad:

Ventila en las horas adecuadas: abrir las ventanas temprano en verano o al mediodía en invierno ayuda a mantener la temperatura sin encender aparatos.

abrir las ventanas temprano en verano o al mediodía en invierno ayuda a mantener la temperatura sin encender aparatos. Utiliza electrodomésticos en franjas horarias de menor coste (si tu tarifa lo permite).

(si tu tarifa lo permite). Apaga las regletas: muchos equipos siguen consumiendo aunque no los uses.

muchos equipos siguen consumiendo aunque no los uses. Revisa las instalaciones: una puesta a punto periódica evita sorpresas y asegura que todo funcione al máximo rendimiento.

una puesta a punto periódica evita sorpresas y asegura que todo funcione al máximo rendimiento. Combina ahorro con bienestar: no se trata de pasar calor o frío, sino de encontrar el equilibrio con sistemas modernos que lo hagan posible.

Estos pequeños cambios, unidos a instalaciones bien hechas, permiten ahorrar dinero, ganar en confort y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente.

El equipo de Roscam combina la experiencia acumulada con la innovación constante. / .

¿Qué es Roscam?

Roscam es una empresa mallorquina especializada en instalaciones integrales. Desde hace más de 20 años, acompaña a particulares y empresas en la transformación de sus hogares y negocios. Su filosofía se resume en tres palabras: compromiso, innovación y cercanía.

Trabajan en cinco áreas clave que aseguran el buen funcionamiento de cualquier espacio:

Climatización, para disfrutar de confort todo el año con el menor consumo posible.

para disfrutar de confort todo el año con el menor consumo posible. Energía solar , apostando por el autoconsumo y la sostenibilidad.

, apostando por el y la sostenibilidad. Domótica, para integrar tecnología que hace la vida más fácil y eficiente .

para integrar que hace la vida más fácil y . Electricidad, con proyectos seguros, modernos y preparados para el futuro.

con proyectos seguros, modernos y preparados para el futuro. Fontanería, porque los detalles más básicos son los que garantizan tranquilidad a largo plazo.

Roscam trabaja en cinco áreas clave que aseguran el buen funcionamiento de cualquier espacio. / xisco monserrat

Ingeniería hecha en Mallorca para mejorar la vida de las personas

Ya sea un gran proyecto empresarial o una mejora en una vivienda, Roscam se distingue por hacer las cosas bien desde el principio. Su equipo combina la experiencia acumulada con la innovación constante, siempre con un objetivo: que cada instalación mejore la vida de quienes la disfrutan.

Porque la verdadera ingeniería no es solo técnica, también tiene corazón mallorquín.