Huelga por Palestina: Los sindicatos docentes respaldan el paro general del día 15

La Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca ha anunciado su adhesión, por mayoría, a las movilizaciones y huelgas convocadas para el próximo 15 de octubre en protesta contra “el genocidio en Gaza”. Además, el organismo, representativo de las fuerzas sindicales de la enseñanza pública, anima a los centros educativos a organizar actividades y actos para mostrar su rechazo a la situación en Palestina y visibilizar su apoyo, en el marco de la autonomía de cada centro.

En un comunicado, la Junta ha expresado su preocupación por el actual contexto internacional, especialmente en Europa, donde —según denuncian— los estados han incrementado de manera significativa su gasto militar, destinando hasta un 5% del PIB a defensa. “Esta escalada bélica no sale gratis”, advierten, “y toda la inversión en armamento supondrá una merma de recursos para unos servicios públicos ya deficientes, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el transporte sostenible, las pensiones públicas o la vivienda”.

El texto subraya que la falta de unos servicios básicos adecuados “pone en peligro la vida de las personas trabajadoras y de la ciudadanía en general” y alerta sobre el empobrecimiento progresivo de la clase trabajadora debido al encarecimiento de la energía y de los productos básicos, así como a la inestabilidad del comercio mundial.

Las movilizaciones del 15 de octubre, afirman, serán “una forma de expresar el rechazo al aumento de las desigualdades sociales y al abuso de poder que ha conducido al genocidio contra el pueblo palestino”, además de una reivindicación “en favor de los derechos humanos y de la resolución pacífica de los conflictos”.

Por todo ello, la Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca se suma a las distintas opciones de huelga y a las concentraciones y manifestaciones previstas a lo largo de la jornada, al tiempo que anima a la comunidad educativa a participar activamente en los actos convocados.

Condena de Cooperatives d'Ensenyament a la ofensiva

Voces de los diferentes ámbitos del sector educativo han expresado varias veces su rechazo a la actuación de Israel contra el pueblo palestino. Cuando se cumplieron 700 días del inicio de la ofensiva, la Unió de Cooperatives d’Ensenyament su apoyo a Palestina con un comunicado para denunciar “la barbarie que se está perpetrando en Palestina” y el bloqueo que “condena a millones de personas a sobrevivir indignamente”, señalando especialmente el sufrimiento de la infancia.

Como profesionales de la educación, las cooperativas afirman sentirse obligadas a no permanecer indiferentes ante la vulneración de los derechos humanos y apelan a educar “con el ejemplo”, reclamando a las instituciones internacionales que actúen para frenar “esta triste situación humanitaria”. El texto concluye que “nunca podrá existir la paz sin justicia y libertad”.