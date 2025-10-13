Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma Olga María Vicario Zurdo / B. Ramon

EP

Palma de Mallorca

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma Olga María Vicario Zurdo ha fallecido a los 57 años, en Madrid.

Vicario Zurdo desarrolló su cometido profesional en Mallorca, inicialmente en Manacor en 2004, como jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor; y un año después tomó posesión como jueza adjunta en el Juzgado Penal número 8 de Palma.

Posteriormente, en marzo de 2006 se incorporó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Inca, en el que permaneció durante un largo periodo hasta el año 2023.

Actualmente estaba al frente del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 3 de Palma. La Sala de Gobierno del TSJIB ha expresado su pesar y el reconocimiento de la magistrada fallecida.

