El Ejército del Aire tendrá en Mallorca un 'búnker' con munición para cazas y drones de combate

El Ejército del Aire y del Espacio construirá en la base aérea de Son Sant Joan, en Palma, un almacén de explosivos «tipo iglú» para almacenar munición para cazas, helicópteros de combate y drones, informó ayer el portal especializado Infodefensa.com.

La obra, según la información difundida por la misma publicación, ha sido adjudicada por 1,7 millones de euros a una UTE formada por las empresas MAB, Grupo Render Industrial y Coexa. Y su propósito es dotar a la base aérea de un espacio moderno y seguro para el almacenamiento de explosivos y municiones, conforme a las normas del Ministerio de Defensa.

La construcción, tipo búnker, será diseñada para soportar sobrepresiones de explosiones externas, con unas dimensiones de 27 metros de largo por 9,1 de ancho y una altura de 4,5 metros. Sus muros de hormigón armado tendrán grosores de 40 centímetros a 1,2 metros, más una capa de tierra vegetal de 60 centímetros para amortiguar la onda expansiva, así como una puerta de acero de doble hoja de 10 milímetros reforzada.

Además, el interior será completamente diáfano y contará con sistemas eléctricos antideflagrantes para evitar chispas o descargas accidentales. Del mismo modo, se instalarán luminarias y cableado blindado.

El Ala 49, que tiene su centro de operaciones en la base aérea de Son Sant Joan, es una unidad del Ejército del Aire y del Espacio especializada principalmente en misiones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima.

Cuenta con aviones CASA CN-235 VIGMA y helicópteros AS332 Super Puma o NH90, usados para rescate en el mar o en tierra. Y su zona de responsabilidad cubre toda la región del Mediterráneo occidental, incluyendo las aguas próximas a Balears, la costa levantina y parte del norte de África.

Señala la publicación que ninguna de las aeronaves del Ala 49 es de combate. Sin embargo, el armamento que almacenará el nuevo depósito de hormigón armado que se construirá en la base aérea del Ejército del Aire en Mallorca sí lo será. En concreto, para cazas, helicópteros de combate y aeronaves no tripuladas, detalla la publicación, lo que interpreta que podría responder a un nuevo interés del Ministerio de Defensa dada la posición estratégica de Mallorca en el Mediterráneo.