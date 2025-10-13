Educación pide a los padres que recojan a sus hijos de los colegios de Ibiza y Formentera antes de las 12 horas por la alerta naranja

La conselleria balear de Educación ha comunicado a los padres de Ibiza y Formentera, a través de GestIB, que se ha activado el protocolo de salida anticipada de acuerdo con las instrucciones de la dirección general de Emergencias por el avance de la alerta naranja a las 14 horas, coincidiendo con la salido de los niños de los centros escolares.

"Si es posible, tendréis que recoger a vuestros hijos en los centros antes de las 12 horas. Se suspende el servicio de transporte escolar con el objetivo de garantizar que los alumnos queden bajo supervisión directa de sus familias", explica la conselleria en su mensaje que ha llegado a las 10.50 horas.

"Si no podéis llegar, vuestros hijos estarán bien atendidos en los centros", matizan desde Educación. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado la hora, según la Aemet. La alerta por riesgo naranja permanecerá activa hasta las ocho de la mañana del martes.

El Govern balear indicó en un comunicado emitido a las 21 horas de este domingo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tenía activados avisos por lluvias y tormentas hasta las 20 horas de esta tarde y por eso matuvo la actividad de los centros escolares este lunes.

Posteriormente, el Govern ha explicado en un comunicado tras la primera reunión del día del Comité Técnico Asesor, y atendiendo a la nueva predicción meteorológica, la mejor opción es permitir el adelanto del horario de recogida en las escuelas. Desde la conselleria ya se han realizado las comunicaciones pertinentes a los centros y a las familias a través del GestIB. El objetivo es que, teniendo en cuenta los avisos meteorológicos, entre las 12 y las 13 horas los alumnos ya hayan salido de los centros.

Centros escolares seguros

El Ejecutivo balear recuerda que, en caso de lluvias intensas, los centros escolares son espacios seguros y los niños están protegidos en ellos. Por tanto, si a partir de las 13 horas, o si las lluvias se adelantan, las condiciones de movilidad no son seguras para recoger a los menores, se recomienda mantener la prudencia, seguir los consejos de las autoridades y esperar a que las condiciones mejoren.

En los casos en que, por motivos de conciliación, no sea posible recoger a los niños, el mensaje a las familias es de tranquilidad, ya que los alumnos quedarán bajo la custodia del personal docente y serán bien atendidos hasta que lleguen sus familiares.

También señala que esta cancelación de las clases se extiende a todas las actividades lectivas y extraescolares.