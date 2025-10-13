El delegado del Gobierno: "El Govern al final cumplirá la ley con el reparto de menores migrantes"

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha remarcado este lunes que el Govern debe cumplir con el decreto aprobado por una mayoría parlamentaria toda vez que se ha conocido que el Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por Baleares sobre el reparto de los menores migrantes acogidos en Canarias. Rodríguez subraya que el Ejecutivo de Marga Prohens "puede recurrir, pero entiendo que al final cumplirá la ley".

El representante del Gobierno central ha respondido así al ser preguntado sobre el rechazo del Supremo a la petición de Baleares de suspensión cautelarísima del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades. El Alto Tribunal no aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una suspensión cautelarísima y ordena su tramitación por el procedimiento ordinario.

Rodríguez insiste en que se debe dar cumplimiento al decreto aprobado por una mayoría parlamentaria y saca a colación la reciente visita del secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, durante la que confirmó que el Gobierno central "entiende la situación de tensión" en el archipiélago en relación con el fenómeno migratorio y la acogida de menores y, "por lo tanto, graduará los esfuerzos que pide Baleares en el cumplimiento del decreto aproado por mayoría parlamentaria".

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha externado su satisfacción sobre la liberación y la llegada a Mallorca de Reyes Rigo, la última integrante mallorquina de la flotilla que zarpó hacia Gaza que todavía estaba detenida en Israel. Rodríguez celebra que esté "de vuelta, seguramente tras un trato tortuoso y quizás injusto" desde el Gobierno de Netanyahu. El socialista ha aprovechado para destacar el trabajo del ministerio de Exteriores para conseguir la llegada de Rigo.