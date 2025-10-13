Convocan una huelga general el miércoles en Baleares en defensa del pueblo palestino

Siete sindicatos con presencia en Baleares han convocado una huelga general para el próximo miércoles, en defensa del pueblo palestino y en contra del gobierno de Israel por la matanza de la población civil que se está llevando a cabo en Gaza.

Las formaciones que impulsan esta huelga son los sindicatos CGT, COS, Alternativa Docent, CNT, Som Sindicalistes, FIST y STEI. Se justifica que este parón general, que se convoca junto a otras organizaciones, tiene por objetivo “invertir en vida y no en armas y para detener el genocidio en Palestina”, así como para evitar la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica que está llevando a cabo la entidad sionista, tanto en Gaza, como en Cisjordania y Jerusalén este.

Los convocantes de la huelga general han querido realizar esta mañana una mención especial a los estudiantes de la UIB, que también se suman a este medida y que realizarán una concentración el próximo miércoles, a las doce, frente al rectorado. Defenderán el legal de: “rectorado, basta de complicidad”.

Los responsables de esta convocatoria han señalado esta mañana que la huelga general es más necesaria que nunca, sobre todo por la escalada bélica, que está llevando a los países a rearmarse. Estas inversiones en armamento está afectando a la clase trabajadora y, además, está favoreciendo la llegada del fascismo. “Nos tenemos que movilizar y organizar juntamente con las entidades de la sociedad civil, sindicatos y cualquiera que esté dispuesta a hacer llegar los gritos de los niños y de los trabajadores de Gaza a los gobiernos y a las calles”, señala el comunicado de los convocantantes.

Esta huelga se presenta el mismo día que los gobiernos que mantienen este conflicto en Oriente Próximo han firmado un acuerdo para detener los ataques militares en Gaza, a la vez que se liberan a los ciudadanos de Israel que fueron secuestrados hace ya más de dos años. De hecho, la liberación se ha producido esta misma mañana. Los representantes de los sindicatos aseguraron que no se fian de este acuerdo, por lo que se reafirman en su decisión de que todo el país se detenga como muestra de apoyo a la población palestina y en contra del gobierno de Israel.