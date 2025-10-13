El Consell de Mallorca declara la protección de la fiesta de la Beata de Palma, Valldemossa y Santa Margalida

El Consell de Mallorca ha decidido proteger la Fiesta de la Beata, que se celebra cada año en las localidades de Palma, Santa Margalida y Valldemossa. Se la declara patrimonio cultural inmaterial de la isla de Mallorca.

Esta protección ha sido aprobada esta mañana por el Consell Asesor de Patrimonio, que precisamente se creo este año para proteger y salvaguardar las tradiciones y expresiones culturales de la isla de Mallorca. Este grupo de expertos está formado por el historiador Juan José Soler Martínez, por la escritor investigadora de la literatura oral, Caterina Valriu Llinás, por el cronista de Palma, Bartomeu Bestard, por la musicóloga Eugènia Gallego y por la artesana de moda, Joana Maria Borrás.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés ha explicado que el proyecto para proteger los desfiles de Santa Catalina se ha unificado en un único expediente, ya que las celebraciones en los tres municipios comparten raices comunes, aunque cada localidad conserva elementos singulares. Galmés ha insistido en la importancia patrimonial e histórica de estas celebraciones, que a partir de ahora estarán protegidas. “Estos desfiles son algo más que fiestas, son símbolos de identidad colectiva, rituales que unen generaciones y que merecen ser protegidos por el Consell de Mallorca”, ha señalado Galmés al anunciar esta decisión.

Ha sido el historiador Gabriel Carrió, especialista en la figura de Santa Catalina Thomás, el encargado de elaborar el informe técnico. El historiador identifica las características que comparten los municipios que rinden homenaje a esta figura religiosa. Tal es la devoción que se muestra en Mallorca hacia la figura de la santa, que se ha convertido en un símbolo de identidad local e insular.

“Después de meses de trabajo conjunto con los municipios y las entidades locales, la protección de estas manifestaciones festivas ya es una realidad”, explicó el presidente Galmés.

En la localidad de Palma, el llamado carro triunfal de Santa Catalina, su origen se sitúa en el año 1792 tras la beatificación de esta santa mallorquina. La cabalgata se celebra el tercer sábado de octubre y acaba su recorrido frente al cuerpo de la beata, que está conservado en el convento de Santa Magdalena, en Palma.

El carro histórico que se utiliza en la celebración data del año 1868 y este año ha sido restaurado. En la cabalgata también intervienen las bandas de música, los “xeremiers” y se entona la popular canción “Sor Tomasseta”.

Tanto en Valldemossa, como en Santa Margalida, la procesión de la Beata es la celebración más emblemática de ambas localidades.

En Palma, precisamente el próximo sábado día 18 se celebran las fiestas de la Beata, que incluye el desfile del carro triunfal. La procesión tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde. En total participan unos 30 agrupaciones, con bandas de músicas, agrupaciones folclóricas, gigantes, carros y figuras históricas y religiosas vinculadas a la figura de la única santa mallorquina. El recorrido empezará en la plaza del Hospital y finalizará en la plaza de Santa Magdalena, donde se realizará una ofrenda floral y se rendirá un homenaje al cuerpo de la santa.

En el acto donde se ha anunciado esta protección han estado presentes, además de Llorenç Galmés, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y los alcaldes de Santa Margalida y de Valldemossa.