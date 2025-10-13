Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha la nueva campaña de Bonos de Producto Local, una iniciativa que premia a quienes apuestan por los alimentos de Baleares. A través de estos bonos, los consumidores podrán obtener 10 euros de descuento por cada 20 euros de compra, hasta un máximo de 60 euros, en más de un centenar de establecimientos de todas las islas.

Apoyo directo al campo balear

El programa, impulsado junto a la Cámara de Comercio de Mallorca, tiene como objetivo fomentar el consumo de producto local y reforzar la relación entre productores y consumidores, reduciendo la dependencia de los mercados exteriores. La medida se enmarca dentro de las acciones del Govern para hacer frente a los efectos de la situación arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La campaña se ha inaugurado en la Cooperativa Pagesa de Pollença, con la participación del conseller Joan Simonet, el director general Joan Llabrés, el alcalde Martí March, la representante de la Cámara de Comercio Joana Manresa y el presidente de la cooperativa, Martí Solivellas.

Simonet ha destacado que esta acción es una “invitación a toda la ciudadanía a llenar la despensa con producto de aquí”, subrayando que “cada compra es una manera directa de apoyar a nuestros agricultores y elaboradores”.

Más de 100 puntos de venta en todas las islas

En total, 100 establecimientos participan en la campaña: 51 explotaciones agrarias, cooperativas o sociedades agrarias de transformación y 36 industrias alimentarias. Por islas, Mallorca aporta 75 productores, Menorca 7 y Eivissa 5.

Los productos disponibles son tan variados como el propio territorio: frutas y hortalizas, carnes y embutidos, quesos y lácteos, vinos, aceites y aceitunas, miel, confituras, frutos secos, panes, harinas, bebidas espirituosas y otros alimentos de proximidad.

Durante las primeras horas de la campaña ya se habían canjeado cerca de mil bonos, lo que demuestra —según Llabrés— “la excelente acogida y las ganas del sector de conectar directamente con el consumidor”.

La lista completa de establecimientos adheridos

Para comprar vino: 7103 Petit Celler, Blanca Terra, Bodega Ava Vu, Bodega Es Fangar Vins, Es Gallicant, Galmés Ferrer, La Nave Rover, Ribas, Son Antem, Son Prim, Ángel, José L. Ferrer, Oliver Moragues, Macià Batle, Can Axartell, Celler Can Fumat, Mesquida Mora, Sebastià Pastor, Destil·leries i Cellers Jordi, Destil·leria Pareis, Es Verger, Fent Vi, Jaume de Puntiró, Karretània, Na Franca Petit Celler, Licores de Mallorca, Santa Catarina, Son Pere Jaia, Son Puig, Vinoteca Moyà, Vins Miquel Gelabert, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca sa Padrina, Vinyes Mortitx, Virginia Pons Parra.

Para comprar aceite y aceitunas: Almas, Finca Treurer (también vino, miel y confituras), Oli Solivellas, Ses Terres Eco Bio Organic.

Para comprar frutas y hortalizas: Bale Aloe, Ca na Jàubel, Can Blai, Cocos Garden, Cooperativa Agrícola de Porreres, Cooperativa Coanegra, Cooperativa d’Artà, Cooperativa Pagesa de Pollença, Eco sa Teulera, Francesc Munar Mas, Hort de sa Vall, Juana Servera Salas-Finca es Safranar, Maria Munar Mas, sa Botiga de Fruits Secs, Sat Son Burgues, Sureda Mascaró Juan, Terragust botiga.

Para comprar embutidos y productos cárnicos: Can Company, Cas Sereno, Embutidos Aguiló, Ferrerico, Fet a Son Garrova, La Luna, Sobrassa can Puig, Sobrassada Rancho Grande.

Para comprar otros productos mallorquines: Ametlla + (frutos secos), Associació de Varietats Locals, Es Garrover de Mallorca, Flor de Sal d’es Trenc, Formatges sa Vinya (queso), Gabriel Gornals Rigo, Jabón de Mallorca-Mallorca Natur, Mandrágora Hidromel (miel), Panenostro (pan), Peix de Cala Bona, Punt de venda sa Duaia (miel), s’Hort de Baix (confituras y conservas).

La lista completa de establecimientos adheridos puede consultarse en www.bonsproductelocal.com/llistat-destabliments-adherits.

Cómo funciona el descuento

El consumidor no debe realizar ninguna inscripción ni solicitud previa; simplemente debe identificarse con el DNI, NIE o pasaporte al comprar y se le aplicará el descuento

Calidad, sabor y sostenibilidad

Desde la cooperativa de Pollença, Martí Solivellas calificó la iniciativa de “fantástica y muy bien recibida”, mientras que la representante de la Cámara de Comercio, Joana Manresa, recordó que “no deberíamos importar lo que ya producimos aquí con una calidad excelente”.

Con un presupuesto de 363.700 euros, la campaña busca reforzar el compromiso con el producto local, un símbolo de identidad, sostenibilidad y sabor que impulsa la economía del campo balear.