Baleares y Valencia lideran el aumento en la venta de coches eléctricos

Baleares ha contabilizado durante los nueve primeros meses de este año la matriculación de 19.625 turismos, recuperando finalmente unas cifras similares a las que se daban antes de la pandemia. Para valorar este dato hay que tener en cuenta algunos aspectos adicionales. El primero es que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. Pero el segundo resulta especialmente significativo, y es que la mayoría de esos automóviles son híbridos y eléctricos, al sumar 11.230 unidades, en este caso con un crecimiento del 71,7%.

Con la única excepción de la Comunidad Valenciana, no hay ninguna otra autonomía en la que el impulso de esta modalidad de coches sea tan notable, acompañado de la caída de los motores de gasolina y el desplome del diésel, este último convertido ya en residual dentro del mercado del automóvil nuevo del archipiélago.

Matriculaciones

El presidente de la patronal Faconauto-Baleares, Lluís Pol, destaca el impulso que la adquisición de nuevos vehículos está registrando durante el presente ejercicio, de un 13% en las islas aunque queda incluso por debajo de la media estatal, de un 14,7%, lo que coloca al sector en un momento dulce tras los problemas que registró durante la pandemia y los años siguientes debido a la escasez de algunos componentes.

Pero lo que se destaca especialmente es el peso que el mercado de los coches eléctricos (se incluye a los híbridos, que son los que tienen una mayor demanda) ha adquirido en las ventas, hasta el punto de suponer casi seis de cada diez automóviles matriculados, alcanzando los 11.230 entre enero y septiembre.

Sobre este punto, Lluís Pol pone de relieve que estos vehículos ofrecen ya una autonomía de 500 a 600 kilómetros, lo que convierte a Baleares en un territorio perfecto para ellos, ya que en muchos casos solo se hace necesario cargarlos una vez por semana.

La venta de coches crece con fuerza en las islas / B. Ramón

Durante los nueve primeros meses de este año sus ventas se han elevado en el archipiélago un 71,7% respecto al ejercicio anterior. Solo la Comunidad Valenciana supera este crecimiento, al alcanzar el 97,1%, y en ambos casos se queda muy atrás el alza del 47,8% de la media estatal.

Gasolina y diésel

Este crecimiento se produce a costa de los modelos de gasolina y diésel, y estos últimos son ya residuales en las islas.

En el caso de los motores de gasolina, las matriculaciones durante los nueve primeros meses del año se han situado en Baleares en las 8.028, y eso supone un descenso del 19,8%, un recorte que supera el de la media estatal, de un 13,1%.

Pero es en el diésel donde se produce el desplome, ya que las matriculaciones entre enero y septiembre se han limitado a 366, lo que implica una reducción del 54,2%, la más acentuada de todo el país.

El presidente de Faconauto-Baleares apunta que en estos momentos la demanda está centrada en el producto de gama media, con un precio que ronda los 30.000 euros tras el fuerte encarecimiento que se ha dado en el sector.

Flota envejecida

El fuerte aumento de las ventas de nuevos turismos en las islas, con 19.625 vehículos matriculados entre enero y septiembre y un alza del 13% respecto a 2024, no se está viendo acompañado de un rejuvenecimiento de la flota que circula por las carreteras del archipiélago, según lamenta el presidente de Faconauto-Baleares, Lluís Pol, debido a la elevada demanda de coches de segunda mano que superan los 10 años por su precio más económico, y que incluso llegan a ser adquiridos con antigüedades de 14 y 15 años por importes de 3.000 a 5.000 euros.

Eso está provocando que por las islas estén circulando automóviles incluso de 20 años de antigüedad que según Pol deberían de haberse retirado ya para ser achatarrados, y hace que la edad media de la flota de las islas sea de 14 años.

El presidente de la citada patronal destaca que el Govern ha abierto una línea de ayudas, cifradas en 2,6 millones de euros, que permite retirar los vehículos más antiguos sin necesidad de comprar uno nuevo, pero reclama del Ejecutivo central que haga otro tanto para favorecer que salgan de las carreteras esos coches con más años, tanto por motivos medioambientales (consumen y contaminan más) como de seguridad, al no incorporar todavía muchas de las nuevas medidas en esta materia.