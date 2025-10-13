El aeropuerto de Palma ha recibido 27,9 millones de pasajeros hasta septiembre, un 1,7 % más
Palma
El aeropuerto de Palma ha recibido 27.991.121 viajeros entre enero y septiembre, un 1,7 % más que en los nueve primeros meses del año pasado, con un incremento interanual de las operaciones del 1,5 % en este período y 200.403 vuelos.
Son Sant Joan ha contabilizado 4.113.337 pasajeros en septiembre, cifra que supone un 0,9 % más que en el mismo mes de 2024, según los datos publicados este lunes por el organismo gestor Aena.
El tráfico nacional sumó 808.602 viajeros, un 1 % menos, mientras que el internacional registró 3.302.699 viajeros, dato que significa un 1,4 % más.
El número total de operaciones del pasado mes fue de 28.219 vuelos, entre despegues y aterrizajes, con un incremento del 0,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior.
