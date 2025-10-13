La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia

Mallorca ha empezado la semana con una alerta amarilla por fuertes lluvias acompañadas de tormentas consecuencia de la dana 'Alice', presente en Baleares desde la pasada semana. Desde las 14 horas de este lunes 13 de octubre, la isla se encuentra en este aviso que se mantendrá hasta el final de la jornada por lluvias acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para este martes 14 de octubre, la previsión empeora, obligando a la Aemet a activar la alerta naranja en Mallorca desde primera hora. Hasta las 18 horas la isla se esperan fuertes lluvias acompañadas de tormenta que pueden llegar hasta los 50 litros por metro cuadrado en una hora. Después la alerta disminuirá a amarilla hasta el final del día.

FOTOS | La dana Alice inunda Portocristo / P.F.

Pese a que la alerta naranja estará activa desde la madrugada del martes, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en Mallorca espera las lluvias más fuertes entre las 13 y las 17 horas, empezando por el sur de la isla y desplazándose poco a poco hacia el norte.

Sin alertas en Mallorca para el miércoles

Después de esta jornada de alerta naranja en Mallorca, para este miércoles 15 de octubre la Aemet prevé que los chubascos acompañados de tormenta se mantengan presentes durante gran parte del día, pero sin la intensidad para activar alguna alerta. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos serán entre flojo y moderado del norte y nordeste.