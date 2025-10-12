Mallorca cierra septiembre con la cifra de proyectos de nuevas viviendas estancada

La fuerza con la que Mallorca inició 2025 en relación con el visado de proyectos para edificar nuevas viviendas se ha desinflado con una enorme celeridad, hasta el punto de cerrar el tercer trimestre del año con una cifra que es ligeramente inferior a la de 2024. En una de las comunidades autónomas con mayores problemas para que sus habitantes accedan a una residencia, el único aspecto positivo de los datos facilitados por el Colegio Oficial de Aparejadores de la isla es que el citado descenso se centra en los inmuebles destinados a los ‘más ricos’, es decir, los chalés y los adosados, mientras sigue aumentando el número de visados para plurifamiliares con un alza del 10,2%.

El estancamiento que se está dando a la hora de proyectar nuevas viviendas en Mallorca (el descenso interanual de esos nueve primeros meses del año es de solo un 0,2%) es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que durante el primer trimestre del presente ejercicio se estaba creciendo a un ritmo del 8,8%, aunque al llegar a junio ya se daba una notable pérdida de velocidad, con un aumento del 2,1%.

Nueve primeros meses

Este frenazo se ha hecho evidente al cierre del tercer trimestre. Entre enero y septiembre se han visado en la isla 1.567 viviendas a edificar durante los próximos meses (los datos de los aparejadores suelen estar vinculados con proyectos próximos a iniciar su construcción), cuando en 2024 esa cifra había sido de 1.571. La diferencia es muy escasa, pero contrasta con la fuerza con la que se inició 2025.

La cifra del presente ejercicio se mantiene por encima de la de 2023 (el año más débil del último lustro) cuando se visaron 1.328 residencias durante ese periodo de nueve meses, pero queda muy por debajo de las 1.805 de 2022, de las 2.212 de 2021 o de las 1.898 de 2020.

El presidente del citado colegio profesional, Luis Alfonso de León, señala un matiz importante, al considerar que este frenazo se debe a que los promotores han optado por frenar proyectos a la espera de ver qué nuevas medidas iba a tomar el Govern en materia urbanística. Hay que recordar el impulso que ahora se quiere dar al desarrollo de los suelos urbanizables y la posibilidad de extenderlo a las áreas de transición de los grandes municipios.

Luis Alfonso de León / B. Ramón

Tipo de inmueble

El aspecto positivo, respecto a los problemas para acceder a un inmueble por parte de las clases medias, es que el descenso en relación con el año pasado está centrado en las viviendas unifamiliares y en los adosados, es decir, en las que salen al mercado con un precio más elevado, mientras que las plurifamiliares presentan un crecimiento del 10,2%.

Si nos centramos en los chalés, la cifra de los tres primeros trimestres de este año es de 518 visados, claramente por debajo de los 572 de 2024 o incluso de los 520 de 2023. El descenso interanual es de un 9,4%.

También se reduce la cifra de adosados, con 253 visados en lo que se lleva del presente año frente a los 277 del mismo periodo de 2024, en este caso con un recorte del 8,6%.

Diferente es la evolución que se está dando en los plurifamiliares, cuyo precio es tradicionalmente inferior al de las dos modalidades antes señaladas, aunque eso no supone que se trate de pisos ‘asequibles’, ya que todo el sector reconoce que lo que se construye en la isla está quedando mayoritariamente fuera del alcance del bolsillo de las clases medias mallorquinas.

El número de ‘pisos’ a levantar en Mallorca durante los próximos meses se eleva a 796, superando los 722 de 2024 o los 534 de 2023, aunque sin llegar a los 971 de 2022 o los 1.305 de 2021.

Previsión de rebote

El presidente del Colegio de Aparejadores de Mallorca, Luis Alfonso de León, considera que durante el último trimestre de este año se va a registrar una reactivación en la cifra de proyectos de viviendas visados, lo que va a permitir que el presente ejercicio se cierre con un ligero crecimiento respecto a 2024, y augura que este efecto rebote resultará más evidente durante 2026, después de que se conozcan ya las nuevas medidas con las que el Govern pretende impulsar la vivienda asequible en los suelos urbanizables que llevaban años paralizados.

De este modo, apuesta que el estancamiento con que se ha llegado al mes de septiembre será coyuntural.

No oculta, en cualquier caso, que el número de residencias que se están visando actualmente en Mallorca (1.567 durante los nueve primeros meses de este ejercicio) es insuficiente para poner fin al déficit que padece la isla.