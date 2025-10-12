Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

El Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) celebra su séptimo aniversario consolidado como un referente de la «enseñanza flexible y moderna». Creado en 2018 para aglutinar la formación a distancia en el archipiélago, el centro inicia el curso 2025-2026 superando los 2.700 alumnos matriculados, una cifra que cuadruplica el número inicial de estudiantes, tal como indica a este diario Mike Rigo, jefe de estudios y profesor de Lengua Castellana. Este crecimiento, impulsado por una oferta «moderna y diversa», subraya una necesidad formativa que el IEDIB está cubriendo con un «enfoque único, poner en la enseñanza el corazón antes que la razón».

El IEDIB no es solo una plataforma educativa; es un proyecto que nació como «un reto y una aventura muy interesantes», en palabras de Rigo, quien fue uno de sus impulsores. El docente relata cómo el instituto se gestó en 2018 a partir de una idea que buscaba crear un centro específico a distancia que «prácticamente no existía en el resto de la península». Junto a otros dos compañeros, el docente enfrentó la tarea de montar el centro desde cero en solo dos meses. «Fue un verano de montar mesas, ordenadores, configurar IP, limpiar, pintar, todo», recuerda.

Empezaron con 600 alumnos, 40 profesores, Bachillerato y un Grado Medio de FP. Hoy, la plantilla supera los 100 docentes y la oferta formativa es amplia, llegando a cubrir todas las modalidades de Bachillerato (72 materias), diversos ciclos de Formación Profesional de Grado medio y superior, tres idiomas de la EOI (Inglés, Alemán, Catalán), cursos de acceso a la universidad, preparación para las Pruebas de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) y especializaciones «de vanguardia» como la de Inteligencia Artificial y Big Data.

El director del centro, Toni Vilaret, subraya que la oferta se ha adaptado plenamente a las necesidades del siglo XXI, poniendo de ejemplo el Ciclo Superior de Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.

Un modelo inclusivo y cercano

La clave del éxito del IEDIB reside en su modelo, centrado en el alumno y su realidad. «Tenemos que estar atentos a muchísimas cosas», explica el jefe de estudios del instituto. Y es que el centro atiende a una tipología muy diversa de estudiantes: desde adultos que compaginan estudios, trabajo y familia, hasta alumnos deportistas de alto rendimiento (uno de ellos juega en la NBA, en Estados Unidos), personas con diferentes enfermedades o fobias sociales. La formación llega incluso a alumnos en el centro penitenciario o a mallorquines que trabajan en otros países tan lejanos como Japón, Australia o América.

Mike Rigo y Aina Pujol, jefes de estudios en el IEDIB. / B.RAMON

Rigo subraya que el IEDIB da servicio también al Programa Xarxa, permitiendo a más de 700 menores escolarizados en centros de Secundaria de todas las islas cursar asignaturas sueltas a distancia, que no se ofrecen en sus centros de origen.

Elena Ruiz, profesora de Física y Química del instituto, subraya que la frialdad inherente a la distancia buscan suplirla con proximidad y corazón. «La educación a distancia es fría de por sí, lo que intentamos nosotros es sustituir eso con las herramientas que tenemos», explica. La metodología se basa en una enseñanza que busca ser «actualizada, moderna, próxima, inclusiva, abierta y diversa».

Los alumnos cuentan con múltiples vías de comunicación: aulas virtuales con material, foros, correo electrónico, teléfono, videoclases grupales y hasta videoconferencias individuales o atención presencial. «Atendemos a la persona de forma global. Como si estuviera en un plan de estudios presencial. Incluso hay veces que más», añade Rigo, señalando que los alumnos del centro disponen de más canales que los de la formación presencial, puesto que ellos solo tienen la posibilidad de encontrar al profesor en el pasillo o en el recreo, sostiene. Además del contenido escrito, que es la base, tanto Rigo como Ruiz destacan la apuesta por la educación de impacto visual, tanto que el propio jefe de estudios cuenta con tres canales en YouTube para sus clases.

Para el alumnado, el sistema del IEDIB es sinónimo de autonomía. Mariona Vidal, estudiante del ciclo formativo superior de Administración de Sistemas en Red, valora especialmente poder adaptar el estudio a su propio ritmo. La joven, que previamente realizó un FP presencial de laboratorio de análisis químico, asegura que prefiere el formato online. «Yo, en los estudios tradicionales, muchas veces me he aburrido, porque han ido a un ritmo que no es el que yo tenía... y aquí te lo montas tú como quieres, y eso es súper bueno», comenta.

Si bien reconoce que se puede echar en falta la parte social de los compañeros y el contacto cara a cara con el profesor, Mariona destaca la calidad del material y el sistema de entregas mensuales que funcionan como trabajos. «Ahora estoy en segundo, y el curso pasado aprendí mucho y me lo pasé muy bien», afirma, concluyendo que es simplemente otra manera de estudiar que puede ir «muy bien» a mucha gente, especialmente a quien está trabajando.

Elena Ruiz, profesora de Física y Química del centro. / B. Ramon

Por otro lado, la estudiante destaca que los profesores son «muy majos» y que los estudios están «muy bien de precio». La flexibilidad es tal que permite que la gente trabaje, tenga familia, o esté en el extranjero, adaptándose a su horario y teniendo la plataforma disponible 24 horas. Mariona, que se considera una persona «inquieta», no descarta realizar más estudios en el IEDIB una vez finalice su ciclo actual.

Más apoyo y estabilidad docente

A pesar del éxito, el centro se enfrenta a desafíos internos. La sobrecarga de trabajo es una realidad para el equipo directivo y docente debido a la atención individualizada y al gran número de alumnos, especialmente en Bachillerato, donde no hay límite de plazas por materia. Rigo, además de jefe de estudios, realiza una importante labor de orientación, motivo por el cual confiesa que «dobla» su horario y que, aunque le gusta el trato humano, a veces se encuentra «desbordado con tantos frentes abiertos». Por ello, insiste en que se necesita más apoyo y regularización por parte de la Administración. En este sentido, lamenta que, a pesar de llevar siete años en funcionamiento, aún haya gente en las islas que desconoce la existencia de este centro de estudios a distancia.

Otro punto a solucionar, sostiene el docente, es la estabilidad del profesorado. El IEDIB funciona exclusivamente con comisiones de servicio, un sistema ideado para asegurar que el personal tenga la competencia digital, el dinamismo y la predisposición necesarias para este modelo de enseñanza.

Este sistema, sin embargo, ha generado tensiones administrativas por los cambios en la gestión de estas comisiones. Rigo explica que al principio se accedía por comisión específica con un tribunal externo para garantizar la transparencia, pero la nueva administración eliminó este sistema por informes favorables o desfavorables que han sido recurridos. Esto, sumado al requisito del B2 de competencia digital, ha provocado que el centro se sature y que la dinámica se rompa, por ello pide colaboración y ser «escuchados» por la nueva Directora General de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, para mejorar el sistema en los próximos meses, ya que el funcionamiento del centro es «totalmente diferente» a la enseñanza presencial y no encaja en las comisiones de servicios generales. Ruiz corrobora la situación y destaca que el centro funciona a la perfección gracias al gran esfuerzo del equipo directivo, «a veces desbordado».

En sus siete años de trayectoria, el crecimiento exponencial del IEDIB valida la demanda de un modelo educativo que prioriza la flexibilidad y la atención individualizada para realidades muy diversas. Sin embargo, este éxito subraya una importante necesidad, sostener la estructura del centro, ya que la sobrecarga de trabajo manifestada por el profesorado amenaza con erosionar la calidad de la atención personalizada, uno de los pilares de este proyecto pionero y consolidado.