Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reyes Rigo llega mañana a Mallorca después de cruzar la frontera con Jordania y pasar por Qatar

Aterrizará al mediodía en el aeropuerto de Palma con sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

Reyes Rigo, una de las tres mallorquinas de la Flotilla Global Sumud.

Reyes Rigo, una de las tres mallorquinas de la Flotilla Global Sumud. / PODEMOS BALEARES

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

La mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Flotilla Global Sumud que continuaba retenida en Israel, ha sido deportada y ya viaja de regreso a España, después de dos días de retraso. Según ha confirmado la cónsul española en Amán, la activista ha cruzado esta mañana la frontera entre Israel y Jordania, en el puente de Allenby, junto al grupo de la segunda flotilla ‘Thousand Madleens’, también interceptada por las fuerzas israelíes.

Rigo viaja en el mismo vuelo que los integrantes de ese grupo, que despegará esta noche con escala en Qatar y tiene prevista su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas mañana, lunes, a las 8:15 horas, en la terminal 4S. Desde allí, la mallorquina volará a Palma el mismo día, donde aterrizará a las 13:30 horas, acompañada por Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, las otras dos activistas mallorquinas que participaron en la flotilla y que esperaban su regreso en España. Sus allegados confirman que el grupo de integrantes está bien y "con ganas de llegar a casa".

La activista ha sido la última española en abandonar territorio israelí, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que puso fin al proceso judicial abierto en su contra. A cambio de declararse culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria de prisiones y pagar una multa de unos 2.500 euros, fue puesta en libertad y autorizada a salir del país. La sanción será abonada por la regidora de Podemos en Palma Lucía Muñoz, portavoz de Podemos en Palma y compañera suya en la flotilla.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que su vuelta se enmarca en una operación coordinada entre los servicios centrales, la Embajada de España en Tel Aviv y el Consulado en Amán. "Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel", subrayan desde el departamento que dirige José Manuel Albares, que ha gestionado la deportación de los últimos activistas en colaboración con las autoridades israelíes.

Noticias relacionadas y más

Rigo fue detenida el pasado 29 de septiembre durante la intercepción de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza y permaneció diez días bajo custodia israelí. Su caso se alargó después de que una funcionaria penitenciaria la acusara de agresión. Aunque el proceso judicial provocó su retención durante más de una semana, la mediación diplomática española permitió finalmente su liberación y salida del país. Con su regreso, culmina el proceso de repatriación de los activistas españoles que participaron en las dos flotillas con destino a Gaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  4. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  5. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  6. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  7. Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
  8. “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

Mar García, psicóloga y terapeuta familiar, en Mallorca: "Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad"

Mar García, psicóloga y terapeuta familiar, en Mallorca: "Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad"

Reyes Rigo llega mañana a Mallorca después de cruzar la frontera con Jordania y pasar por Qatar

Reyes Rigo llega mañana a Mallorca después de cruzar la frontera con Jordania y pasar por Qatar

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
Tracking Pixel Contents