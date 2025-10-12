Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

La dana Alice mantiene en alerta a Mallorca por lluvias intensas que podrían dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Las zonas más afectadas por las lluvias este domingo serán la Serra de Tramuna y el sur de la isla, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja. El resto de la isla, se mantendrá en alerta amarilla.

A partir de media tarde se espera que la situación mejore, por lo que la Aemet desactivará todas las alertas en la isla. No obstante, la inestabilidad se mantendrá hasta al menos el lunes, cuando podrían registrarse chubascos y tormentas ocasionales.