Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

La alerta naranja se mantendrá activada hasta al menos las seis de la tarde

Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo / DM

Duna Márquez

La dana Alice mantiene en alerta a Mallorca por lluvias intensas que podrían dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Las zonas más afectadas por las lluvias este domingo serán la Serra de Tramuna y el sur de la isla, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja. El resto de la isla, se mantendrá en alerta amarilla.

A partir de media tarde se espera que la situación mejore, por lo que la Aemet desactivará todas las alertas en la isla. No obstante, la inestabilidad se mantendrá hasta al menos el lunes, cuando podrían registrarse chubascos y tormentas ocasionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  4. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  5. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  6. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  7. Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
  8. “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Mar García, psicóloga y terapeuta familiar, en Mallorca: "Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad"

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

Baleares debe exigir la media española de visitantes, un millón de turistas al año

Baleares debe exigir la media española de visitantes, un millón de turistas al año
Tracking Pixel Contents