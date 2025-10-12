Mar García, psicóloga y terapeuta familiar, en Mallorca: "Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad"

"Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad, ellos también necesitan atención y acompañamiento": es el principal mensaje que lanzó ayer la psicóloga clínica y terapeuta familiar Mar García Orgaz, que ofreció una charla en el Centre Flassaders de Palma organizada por la Fundació Down i Més Mallorca dentro del ciclo 'Un café con…'. Con más de tres décadas de experiencia en el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual y sus familias, la especialista centró su intervención en el papel de los hermanos: "Son los que más tiempo permanecen a su lado, los grandes aliados, los traductores, los que median y defienden", explicó.

En su intervención, recordó que "si queremos que los hermanos estén unidos, también hay que atenderles". Según detalló, los hermanos atraviesan fases muy similares a las de los padres: el impacto de la noticia, la aceptación y la adaptación. "Cuando son pequeños suelen sentir celos o injusticia. Pero con el tiempo, a medida que entienden la discapacidad, esos sentimientos se transforman en comprensión y apoyo", resumió.

La psicóloga, que forma parte del equipo de Down Madrid y ha desarrollado talleres de hermanos, abuelos y grupos de apoyo emocional para padres, insistió en la necesidad de ofrecer a los niños información clara desde el principio. "A veces piensan que su hermano es vago o que no hace caso, cuando en realidad tiene menos atención o menos comprensión. En cuanto lo entienden, se convierten en sus ayudantes y en sus traductores en el colegio", señaló.

La psicóloga Mar García Orgaz, ayer después de su charla en el Centre Flassaders de Palma. / DM

García profundizó en esa idea: "Hay que reconocer al hermano. No se trata de sobrecargarle de responsabilidades, sino de acompañarle también a él, porque es una figura crucial dentro de la familia". En su experiencia, explicó, la relación entre hermanos evoluciona "de la rabia inicial a la lealtad y la defensa mutua": "De adultos, suelen ser quienes median con los padres, quienes luchan por su autonomía o quienes les acompañan a una residencia o a un piso tutelado. No porque se lo pidan, sino porque les importa".

"Cuando una familia recibe la noticia, se descoloca"

La ponente abordó también la importancia de la educación emocional dentro del hogar. "Cuando una familia recibe la noticia de una discapacidad, toda la estructura se descoloca. Es como si la vida diera un giro. El éxito está en cómo nos adaptamos, cómo comunicamos y cómo acompañamos", explicó. En ese sentido, recordó que "los padres a menudo están en shock y no pueden atender a todo; pero si el hermano entiende lo que ocurre, es más fácil que no se queden heridas o resentimientos".

En la sesión, a la que asistieron padres, madres y familias, García planteó ejemplos cotidianos: desde los celos de la infancia hasta la madurez de la edad adulta, cuando los hermanos se convierten en figuras de apoyo y continuidad. "A menudo son ellos quienes negocian con los padres para dar más libertad a su hermano o quienes logran que se le escuche", relató. Para la psicóloga, cuidar a los hermanos es invertir en el futuro de la persona con discapacidad: "No van a sustituir a los padres, pero sí serán quienes estén a su lado cuando ellos falten. Por eso es tan importante prepararles, hablarles, darles herramientas y, sobre todo, escucharles", apuntó.

La conferencia de la psicóloga Mar García en el Centre Flassaders de Palma. / GUILLEM BOSCH

García subrayó también que el acompañamiento no debe limitarse a la infancia. "Los hermanos pasan por todas las etapas vitales. En cada una, necesitan cosas diferentes. Al principio información, luego espacio y, más adelante, reconocimiento. Saber que cuentan, que su papel importa", detalló.

La especialista, que ha impartido formación en España y Latinoamérica, trabaja desde el enfoque sistémico familiar, que entiende la discapacidad como un hecho que impacta a todo el sistema: "Cuando algo inesperado ocurre, hay que reorganizar la vida. Da igual si es una discapacidad, una enfermedad o un accidente: hay que recolocarse. Y quien logra adaptarse y pedir ayuda, vive mejor".