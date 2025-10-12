Aparejadores sobre la vivienda: «Palma está haciendo los deberes y ahora veremos qué hace el resto»

«Palma está haciendo los deberes y ahora veremos qué hace el resto de municipios», señala el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores de Mallorca, Luis Alfonso de León, que destaca además la necesidad de analizar los planes generales de las diferentes poblaciones. Estas declaraciones se explican porque, en opinión de este representante del citado colectivo profesional, en la capital se ha recuperado un equilibrio óptimo entre los proyectos de residencias plurifamiliares y los destinados a levantar chalés y adosados.

Según Luis Alfonso de León, lo razonable es que en Mallorca se construyan cuatro viviendas plurifamiliares por cada una de las otras dos modalidades, cuando la proporción en el conjunto de la isla lleva tiempo acercándose al 50% para cada lado.

Cifras municipales

En concreto, durante los nueve primeros meses de este año en Palma se han visado proyectos para la futura edificación de 480 viviendas plurifamiliares, frente a 36 chalés y 53 adosados, lo que supone una proporción de cinco a uno en favor de la primera de estas tipologías. La capital balear es, lógicamente, la presenta un número más alto de visados.

Por lo que a proyectos de plurifamiliares se refiere, la segunda población con la cifra más elevada es Marratxí, con 93, a los que se suman 15 chalés y 41 adosados. Pero este caso queda muy lejos de la citada proporción de cuatro a uno.

El tercer lugar lo ocupa Inca, con 53 plurifamiliares, cuatro unifamiliares y seis adosados. Aquí sí se registra una proporción muy similar a la de Palma (cinco a uno), pero el presidente de los aparejadores señala que se trata de cifras muy bajas para corresponder a una de las mayores poblaciones de Mallorca.

Luis Alfonso de León / B. Ramón

En Calvià se han visado 34 plurifamiliares, que se ven acompañados de 71 chalés y un adosado. Las proporciones ‘óptimas’ se ven fulminadas, dado que el número de chalés duplica el de los pisos, aunque se trata de un municipio en la que el peso de los primeros ha sido tradicionalmente muy elevado.

Capdepera presenta durante ese periodo de enero a septiembre un total de 26 plurifamiliares, de nuevo superados por los 30 unifamiliares y tres adosados.

Ya a considerable distancia, Ses Salines contabiliza 12 plurifamiliares en proyecto, de nuevo con una apreciable desproporción frente a los 14 unifamiliares y cuatro adosados.

El equilibrio considerado óptimo por Luis Alfonso de León también se rompe en Manacor, con 11 plurifamiliares, 27 unifamiliares y nueve adosados.

En Llucmajor se han visado solo tres plurifamiliares frente a 17 chalés y 13 adosados.

Campos contabiliza nueve, 31 y tres viviendas de esas categorías por el orden antes indicado.

Viviendas insuficientes

En conjunto, Mallorca suma entre enero y septiembre 796 plurifamiliares visados, 518 unifamiliares y 253 adosados.

Para el presidente de los aparejadores se trata de unas cifras claramente insuficientes para una isla que padece un déficit de viviendas que se cifra entre las 15.000 y las 20.000, lo que le lleva a advertir que el Govern va a tener que seguir aprobando nuevas iniciativas para impulsar la salida al mercado de nuevas residencias.

En su opinión, desde el Ejecutivo balear podrían plantearse medidas como permitir que un chalé de una superficie superior a 150 metros cuadrados pueda reformarse para acoger dos adosados de al menos 75 metros cuadrados cada uno.