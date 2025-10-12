La Guardia Civil del Pont d'Inca condecora al jefe de la Policía de Marratxí durante la celebración de la Virgen del Pilar
La Benemérita ha celebrado actos en todos sus cuarteles en conmemoración del día de su patrona
Efe
La Guardia Civil ha distinguido hoy al inspector jefe de la Policía Local de Marratxí, Alberto Rodríguez, con la medalla al mérito policial con distintivo blanco, en el marco de las celebraciones de la Virgen del Pilar, patrona del instituto armado. Durante la mañana se han celebrado actos similares en la mayoría de los cuarteles de Mallorca.
El acto se ha celebrado en la iglesia de es Pont d'Inca y supone la recuperación de este acto en el núcleo histórico del municipio, según ha informado el Ayuntamiento de Marratxí.
Durante el acto, la Guardia Civil ha destacado la trayectoria del inspector jefe, subrayando su constancia, vocación de servicio y estrecha colaboración con el puesto principal del instituto armado en el Pont d'Inca, así como su implicación en la consolidación de las nuevas dependencias policiales del municipio.
El homenajeado, Alberto Rodríguez, ha afirmado que recibe la condecoración "como un reconocimiento colectivo al trabajo diario de todo el equipo de la Policía Local de Marratxí".
La celebración ha concluido con un mensaje de unidad institucional, remarcando la cooperación entre los distintos cuerpos que operan en Marratxí.
Actos similares se han realizado hoy en la mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil de Mallorca, en conmemoración del día de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo policial.
