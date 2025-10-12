"Familias musulmanas prefieren hacer Religión Católica que nada: al menos así trabajan la espiritualidad"

Esta semana los tribunales han vuelto a poner el foco sobre una cuestión que ha sido desatendida durane muchos años: el derecho de las familias musulmanas a que sus hijos reciban clases de Religión Islámica en el colegio. El TSJB ha reconocido en una sentencia el derecho de unos padres a que su hija recibe clases de esta materia en algún centro educativo próximo a su domicilio, en Palma. A día de hoy 727 alumnos reciben formación islámica en una docena de centros, todos de la Part Forana. La cifra es casi simbólica si tenemos en cuenta que en las islas viven 11.000 niños y adolescentes que son potenciales estudiantes de Religión Islámica, según los datos recogidos por el Observatorio Andalusí que muestran cómo la comunidad musulmana está en expansión en un archipiélago cada vez más diverso.

Esta diversidad llega a los centros educativos, también a los concertados según explica Lucía Salleras, la presidenta de Escola Catòlica (ECIB, la patronal mayoritaria), quien recuerda en cualquier caso que ellos no están obligados a ofertar esta materia. Desde la ECIB asumen también que a sus escuelas acuden muchas familias no creyentes, que los han elegido por calidad educativa o por el horario.

¿Cómo gestionan la diversidad religiosa en sus centros?

Con respeto y tolerancia. Tenemos centros con hasta un 30% de alumnado marroquí. También tenemos muchos de Sudamérica, de ahí hay muchos creyentes, muchos evangélicos. No obligamos a nadie a participar en actos confesionales. Ofrecemos una visión cristiana que subraya la espiritualidad y el sentido de la vida. Incluso responsables de la comunidad islámica nos han dicho que a las familias que no pueden acceder a clases de Religión Islámica en algún colegio público (nosotros no estamos obligados a ofertarla) les recomiendan que los niños cursen Religión Católica en vez de la asignatura alternativa de Valores porque así al menos trabajan la espiritualidad y la búsqueda de sentido, lo que luego facilita su propia tarea de formación religiosa en casa.

¿Son conscientes de que muchas familias eligen un concertado por la calidad educativa y/o por el horario pero no por motivos religiosos?

Sabemos que no todo el mundo es creyente, pero les podemos explicar lo que nosotros consideramos nuestro camino de vida. Seguimos creyendo que nuestra identidad cristiana es un valor añadido: educamos en valores, en cultura y en una visión trascendente de la persona.