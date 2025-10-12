Entra en vigor el nuevo control de fronteras para los turistas británicos: fin al sellado manual de pasaportes

El Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) se empieza desplegar este domingo 12 de octubre. Se trata del nuevo control de fronteras de la Unión Europea, un procedimiento informático automatizado que registrará las entradas y salidas del Espacio Schengen de ciudadanos de terceros países y que se implantará de manera progresiva hasta el 10 de abril de 2026. En el archipiélago será de especial calado al incluir a los viajeros británico. Su estreno en el aeropuerto de Palma está previsto para el 19 de noviembre. Una vez que se complete el proceso desaparecerá el sellado de los pasaportes.

El ministerio del Interior ha invertido 83 millones de euros para adecuar a los requerimientos técnicos del EES todos los puestos fronterizos españoles, que seguirán siendo competencia de la Policía Nacional mientras que la Guardia Civil conserva sus misiones de resguardo fiscal, recuerda el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El EES registrará los datos de los pasaportes de los viajeros, su foto, sus huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida, y una vez operativo dentro de seis meses sustituirá al trámite del sellado manual de los pasaportes.

Como recuerda esta semana el Foreign Travel Advice del ministerio de Exteriores británico a sus viajeros, el EES puede tardar unos minutos más en completarse, así que "prepárese para esperar más de lo habitual en la frontera", advierte a sus ciudadanos.

"Es una cuestión sensible para Mallorca y el resto de las islas por la cantidad de turismo que hay aquí", advertía el embajador del Reino Unido, Alex Ellis, el pasado marzo en este diario ante el próximo estreno del EES.

En el aeropuerto de Palma las cabinas para llevar a cabo el nuevo proceso fronterizo están desplegadas hace tiempo, señalan desde el departamento de comunicación de la Policía Nacional, pero como se ha organizado un despliegue por fases no será hasta noviembre cuando se ponga en marcha en Son Sant Joan.

Todas las fronteras terrestres y aéreas están ya preparadas para empezar a funcionar con el nuevo sistema, sin embargo, el proceso no ha concluido aún en el caso de los puertos marítimos porque diversas autoridades portuarias no han cerrado todavía el proceso de licitación e instalación de las infraestructuras necesarias para cumplir con los requerimientos del nuevo modelo fronterizo europeo, explicaba el Ministerio en una nota de prensa.

Durante los seis meses de ensayo del EES de la UE, la entrada en funcionamiento será progresiva, arrancando en los aeropuertos, seguirá en las fronteras terrestres y, por último, en las marítimas.

Este domingo la primera prueba se realizará con el pasaje de un vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez a primera hora de la mañana.

Cómo funciona

El EES es un sistema tecnológico avanzado diseñado para registrar información sobre los viajeros no europeos que atraviesan las fronteras exteriores del Espacio Schengen.

Con los nuevos equipos informáticos se escanearán los datos de los pasaportes, se tomarán su foto y se registrarán las huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida. En caso de que las autoridades nacionales le denieguen la entrada, el sistema también registrará esta información.

Como su introducción es por fases es posible que los datos biométricos de los viajeros (imagen facial y huellas dactilares) no se recopilen de inmediato en todos los aeropuertos y que su información personal no se registre en el sistema. Por ello hasta abril convivirá con el tradicional sellado manual de pasaportes, que desaparecerá una vez el sistema sea plenamente operativo.

Fraude documental y migración irregular

Si el viajero necesita visado de entrada, el sistema solo almacenará los datos de su pasaporte y su imagen facial, porque sus huellas dactilares ya se registraron cuando solicitó el visado. Si el viajero no necesita visado, el sistema recogerá también cuatro de sus huellas dactilares.

El EES proporciona datos fiables en tiempo real, destaca Interior, lo que ayuda a las autoridades a identificar a las personas que suponen una amenaza para la seguridad, así como los casos de fraude de documentos e identidad. También ayuda a detectar la migración irregular al identificar a las personas que se quedan más tiempo del permitido o aquellas que intentan acceder a cualquier país de la UE de manera irregular.

¿Qué países forman el espacio Schengen?

Incluye 29 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y España.