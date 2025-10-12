La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

La dana Alice no da tregua a Baleares. A pesar de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntaban a una cierta mejoría este domingo, la evolución de la borrasca ha obligado a activar de nuevo la alerta naranja en Ibiza y Mallorca por lluvias intensas que podrían dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Las precipitaciones más fuertes se esperan a partir de las once de la mañana en el norte y el sur de Mallorca. El resto de la isla, permanecerá en alerta amarilla. En principio, se espera desactivar todos los avisos a partir de las 18:00 horas.

La dirección de Emergencias, que sigue monitorizando la evolución de la dana, pide máxima prudencia para este domingo. Aconseja evitar desplazamientos innecesarios y aplazar las actividades al aire libre, especialmente mientras se mantengan los avisos activos.

Lluvias intensas hasta media tarde

La Aemet ha anunciado que a partir de las once de la mañana de este domingo se esperan intervalos nubosos en Mallorca con chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser fuertes o muy fuertes hasta media tarde.

Las precipitaciones más intensas se esperan en la Serra de Tramuntana y en los munipios situados al sur de la isla.

Inestabilidad

La inestabilidad, en cualquier caso, se mantendrá al menos hasta el lunes. La Aemet prevé cielos cubiertos con chubascos y tormentas ocasionales por la noche que podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de entre 24 y 26 grados y mínimas que no superarán los 18 grados.