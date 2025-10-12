Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Otros parques, como Can Tarrers y sa Ribera, ya estaban clausurados por el riesgo meteorológico

El Paseo Sagrera de Palma, en una imagen de archivo.

El Paseo Sagrera de Palma, en una imagen de archivo. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El Ayuntamiento de Palma a anunciado que el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver permanecerán cerrados hoy, en principio entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, ante el riesgo de fuertes vientos y precipitaciones por la dana Alice, que desde ayer está causando graves incidentes en las islas.

La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta naranja de las once a las seis de la tarde. Tras esta decisión, desde Cort se ha optado por cerrar al público el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver, ante el riesgo de desprendimiento de palmeras o árboles. Estos cierres se suman al de los parque sde Can Tarrers y sa Ribera, que ya estaban cerrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  4. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  5. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  6. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  7. Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
  8. “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo

Mar García, psicóloga y terapeuta familiar, en Mallorca: "Los hermanos son los grandes aliados de las personas con discapacidad"

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Siete años de educación a distancia que multiplican oportunidades

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

Baleares debe exigir la media española de visitantes, un millón de turistas al año

Baleares debe exigir la media española de visitantes, un millón de turistas al año
Tracking Pixel Contents