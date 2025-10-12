Cort cierra el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver por la alerta naranja por la dana

El Ayuntamiento de Palma a anunciado que el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver permanecerán cerrados hoy, en principio entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, ante el riesgo de fuertes vientos y precipitaciones por la dana Alice, que desde ayer está causando graves incidentes en las islas.

La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta naranja de las once a las seis de la tarde. Tras esta decisión, desde Cort se ha optado por cerrar al público el Paseo Sagrera y el Bosque de Bellver, ante el riesgo de desprendimiento de palmeras o árboles. Estos cierres se suman al de los parque sde Can Tarrers y sa Ribera, que ya estaban cerrados.