Baleares debe exigir la media española de visitantes, un millón de turistas al año

El sentido del humor noruego consiste en concederle el Nobel de la Paz a la Trump venezolana, porque María Corina Machado acababa de declarar a la Fox que «agradezco muchísimo al presidente de Estados Unidos que nos haya mandado sus barcos» a bombardear narcolanchas. Leamos mejor a sudamericanos pacíficos de mérito como Jorge Luis Borges, en sus ‘Notas autobiográficas’:

-Fuimos a Mallorca porque era barata, hermosa, y no tenía casi más turistas que nosotros mismos.

La situación se ha modificado ligeramente durante el último siglo. Recuerde dónde leyeron antes que la inmensa mayoría de países del mundo, unos 180, reciben menos turistas que Mallorca. La semianalfabeta parroquia digital se ha excitado este año con los siete millones de Brasil, frente a los casi veinte de Baleares. Es más útil recordar que, si toda España recibiera la misma proporción que nosotros, sumaría dos mil millones de visitantes. ¿Se hablaría en tal caso de un problema de saturación? Volvamos a Borges:

-Recuerdo que asombré a los nativos con mi estilo de nadador, porque había aprendido en ríos rápidos como el Uruguay o el Ródano, mientras que los mallorquines solo estaban acostumbrados a un mar tranquilo y sin mareas.

¿Los «nativos»? Se confirma que el turismo atonta a los seres más superiores, pero no proponemos eliminarlo sino sufrirlo en la justa medida que nos corresponde. Las autonomías disputan hoy por estar en valores promedio. En sueldos, en pensiones, en reparto de migrantes, el insólito Zapatero inventó la maravilla matemática de que «todas las comunidades quedarán por encima de la media». Por tanto, ha llegado el momento en que Baleares tiene que exigir la media española de visitantes en relación a su superficie. Con una simple división, debemos recibir un millón de turistas al año. Algunos menos en realidad, pero no nos pongamos roñosos.

Conviene recordar que España es el segundo país que capta más turistas del mundo, porque el primero es Francia y ya está en quiebra gracias a la riqueza creada por los visitantes. Por tanto, reclamar la media española de un millón de turistas anuales supone ya un esfuerzo apreciable. Y para demostrar que estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hoteleros, aceptaremos dos millones de extranjeros borrachos y orinadores en la vía pública. Incluso tres millones, hoy nos pillan generosos, pero los veinte millones en curso suenan a indecencia. Solo sirven para sensibilizar al Govern. Mallorca ha necesitado una presión veinte veces superior a la estatal, para que Prohens descubra la saturación, aunque no creo que consiga desalojar a los turistas sobrantes a gritos, sus alaridos del miércoles se oyeron desde Argel.

Vayamos con el turismo como superioridad moral. Dado el éxito de prensa y público, debemos montar cuanto antes una flotilla para liberar Mallorca. Puede zarpar del muelle de golondrinas del Paseo Marítimo, y desde allí proceder al rescate de la Playa de Palma, Caló des Moro o Formentor.

La turista mallorquina más famosa es ahora mismo Lucía Muñoz. La he criticado con menos dureza de la que merece, pero la absentista laboral y ociosa concejala de Cort en el extranjero se expresa de maravilla, su compañera de flotilla Alejandra Martínez no le va a la zaga. Llegan ambas a Barajas, porque en Palma tendrían que trabajar, y se colocan en posición óptima para llevar la voz cantante. Gambetean con fluidez ante las cámaras, hasta que un macho de su tribu se abalanza literalmente sobre los micrófonos y arrebata la palabra a sus presuntas compañeras. Balbucea además de modo inconexo y desarticulado, un gañán confirma el activismo patriarcal.

Sigamos con el absentismode los cargos públicos, Núria Riera es una aprendiz. La conselleria de Educación es el escenario de un auténtico caso Coldplay. Las pasiones desatadas entre sus subordinados han nublado la visión de Antoni Vera en escándalos como el profesor de Son Sardina o la inspección de Son Canals. Seguiremos informando, como en los tiempos del cine S. Para compensar y por fortuna, la sentencia de Pablo Delfont sobre acoso escolar restablece la decencia en una lacra que obligaría a despedir por encubrimiento a la mayoría de directores de centros de enseñanza, en especial en la educación privada y concertada. Un texto que incluso obliga a reconsiderar al siempre sospechoso Tribunal Superior.

Solo he podido localizar dos equipos tan malos como el Real Mallorca, son el Oviedo y el Girona. Necesitamos otro, salvo que el tercero sea el nuestro. A propósito, no hay nada que Mateo Alemany odie más que aparecer en esta página, así que aprovechamos para recordar que los mallorquinistas necesitaban al mago de amistades peligrosas con mayor urgencia que los atléticos.

Y en los minutos de la basura, alguien debió vigilar la pésima gestión de residuos del ‘Gerald R. Ford’. El portaviones más grande del mundo establece una comunión entrañable entre sus desperdicios y el mar, fue un ensayo con todo del traslado de los despojos ibicencos a Mallorca. Pobre Bahía.

Reflexión dominical locuaz: «Una entrevista es como un corte de pelo, se necesitan unos días para saber cómo ha quedado».