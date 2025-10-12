Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros

La Fiscalía General de Azerbaiyán ha confirmado que Anar Mahmudov, hijo del exministro de Seguridad Nacional azerí Eldar Ahmad Oglu Mahmudov, que fue cesado de su cargo por delitos de corrupción en octubre de 2015, presuntamente se benefició de 29,6 millones de euros malversados del presupuesto estatal.

Anar está siendo investigado por un juzgado de Palma y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, junto a sus dos hermanas, por supuestamente blanquear más de 50 millones de euros con la compra de lujosas propiedades en Mallorca entre los años 2010 y 2019.

La magistrada palmesana encargada del caso solicitó auxilio judicial internacional al país azerí el pasado año. La comisión rogatoria llevada a cabo ha dado sus frutos este verano. Las autoridades de Azerbaiyán han respondido a la petición aportando información sobre la familia Mahmudov.

Según la fiscalía azerí, actualmente se está llevando a cabo un proceso penal contra el exministro Eldar Mahmudov y otras personas en una causa separada del procedimiento de 2018, en el que se investigó a funcionarios del abolido Ministerio de Seguridad Nacional.

Las autoridades azerís señalan que los 29,6 millones de euros malversados del presupuesto estatal, de los que presuntamente fue beneficiario el hijo del expolítico, Anar, fueron transferidos a una cuenta de Letonia, perteneciente a la empresa offshore Prime Design and Patenting SA, registrada en la República Dominicana bajo el nombre de Sahib Ali Oglu Agayev, estrechamente vinculado al exministro. De esa cuenta, los fondos fueron transferidos a su vez en 2014 y 2015 a otras cuentas de compañías offshore propiedad de Anar Mahmudov.

Sahib Ali Oglu Agayev, hombre de confianza del antiguo ministro Eldar, fue acusado de corrupción en 2018 ante el tribunal de delitos graves de Bakú. El 16 de junio de 2020 fue condenado.

Otro pariente y estrecho colaborador de Eldar, a través del cual logró malversar más de diez millones de manats (moneda oficial del país) de fondos presupuestarios de Azerbaiyán, fue condenado también junto a otros empleados del Ministerio por las prácticas corruptas.

La fiscalía azerí sostiene que los 29,6 millones de euros que obtuvo Anar Mahmudov fueron finalmente transferidos a sus cuentas y a las de sus familiares cercanos en España, Luxemburgo, Suiza y otros países. Estos fondos se utilizaron para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según su versión.

Precisamente, en Palma se investiga el presunto blanqueo de más de 50 millones de euros con la compra de exclusivas propiedades en Mallorca, en concreto, decenas de viviendas, locales y parcelas en Valldemossa, Palma y Calvià por parte de los tres hermanos Mahmudov, hijos del exministro Eldar. Los encausados el pasado año negaron los cargos al mantener que las operaciones inmobiliarias eran transparentes y se ajustaban a la legalidad.

Abultado y reciente patrimonio

La comisión rogatoria realizada también ha detallado que la familia Mahmudov cuenta con propiedades valoradas en más de cien millones de euros en el país azerí y en media Europa: en España, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo e Italia.

La Fiscalía General de Azerbaiyán ha agregado que todos estos activos, registrados a nombre de los tres hermanos Mahmudov y de su madre, fueron adquiridos después de que el patriarca fuera nombrado ministro de Seguridad Nacional. Además, hasta entonces no constaba que su esposa y los hijos tuvieran ingresos significativos, según se desprende de la investigación azerí.

Las autoridades de este país han apuntado que el expolítico Eldar Mahmudov tiene en curso todavía un proceso penal allí, por lo que más adelante proporcionarán más información al juzgado de Palma, en cumplimiento de la comisión rogatoria.