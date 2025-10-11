Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo
La dana Alice está dejando lluvias intensas en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología ha decidido mantener activa la alerta naranja hasta al menos la media noche en los municipios del norte y el llevant de la isla por acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo tres o cuatro hora.
Por primera vez, la Dirección General de Emergencias ha enviado a los móviles de los residentes en municipios afectados por el aviso naranja, una mensaje pidiendo máxima precuación. "Evitad desplazamientos y actividad en el exterior, no os cerquéis a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitad zonas bajas y subterráneos".
Los municipios más afectados sean ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artà, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Alcúdia y Pollença.
Alerta amarilla
De cara al domingo ,se espera que la situación mejore, aunque el tiempo seguirá algo inestable. Se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes o muy fuertes.
La Aemet mantendrá activada la alerta amarilla en la isla hasta, al menos, las seis de la tarde.
