Prohens no asistirá a la Fiesta Nacional en Madrid por seguir de cera la evolución de la dana Alice
EFE
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, no asistirá este domingo en Madrid a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional ante la inestabilidad meteorológica que afecta a Baleares por la dana Alice.
Prohens, que sigue esta tarde la evolución de las tormentas y lluvias desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha anunciado en X que ante la situación meteorológica que afecta a Baleares, que está en aviso naranja por lluvias, ha informado al rey que no participará el domingo en los actos de la Fiesta Nacional.
La presidenta ha pedido a la ciudadanía mucha precaución y que esté pendiente de los avisos oficiales y las recomendaciones.
Los consells de Mallorca y de Ibiza han informado de los cortes de la carretera de Manacor a Cales de Mallorca, inundada a la altura del punto kilométrico 3, y de la del aeropuerto, respectivamente, en ambos casos por inundación.
El departamento de Carreteras del Consell de Mallorca había cortado también temporalmente la carretera vieja de Sant Llorenç, dentro del núcleo urbano de Manacor, pero la ha reabierto a las 19.30 horas.
Además la Dirección General de Emergencias ha activado esta tarde el plan Inunbal por riesgo de inundación en el grado de 'Situación Operativa 2' en el caso de Ibiza y Formentera, de grado 1 en Mallorca y 0 en Menorca, ante las lluvias y tormentas y el aviso naranja activado en todo Baleares por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los organismos de emergencias piden precaución a la población y evitar desplazamientos innecesarios.
Protección Civil ha enviado esta tarde a las 18.26 horas una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca por lluvias intensas esta tarde, idéntica a la enviada a las 16.58 horas en Formentera y a las 17.22 horas en Ibiza pidiendo "máxima precaución" por el mismo motivo.
