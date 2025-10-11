Porsche reserva el centro de convenciones de Hipotels para lanzar desde Mallorca su nuevo modelo en 2026

Mallorca es también un destino favorito para el lanzamiento de los últimos diseños automovilísticos. El próximo febrero Porsche traerá a la isla uno de sus nuevos modelos para su presentación mundial. Se hará en Playa de Palma, en el Hipotels Convention Center. El fabricante de automóviles alemán especializado en automóviles de lujo de alta gama ha reservado el centro de convenciones y todo el Hipotels Playa de Palma Palace durante dos meses y medio.

Sobre qué modelo lanzará el fabricante propiedad del Grupo Volkswagen nada se sabe. Por ahora se mantiene en secreto, solo transciende que se trata de un modelo SUV (vehículo utilitario deportivo), explica desde Hipotels Hotels & Resorts su director comercial, Xisco Fullana.

Este gran evento que traerá a Mallorca a vendedores de Porsche de todo el mundo se va a celebrar desde mediados de febrero a finales de abril. Supondrá, explica Fullana, que el centro de convenciones, que cuenta con cuatro salas, y el hotel de cinco estrellas, con 227 habitaciones, estarán bloqueados para la firma automovilística alemana.

La ubicación del Hipotels Convention Center, su cercanía al aeropuerto y la interconexión con los dos hoteles aledaños, el Playa de Palma Palace y el Gran Playa de Palma, convierten a este complejo propiedad de la familia Llull en un escenario muy deseado para el turismo de negocios y eventos, MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, por su sigla en inglés), señala Fullana.

En el centro de convenciones, con capacidad para 400 personas, Porsche desplegará el montaje para la presentación de su nuevo modelo SUV y su lanzamiento mundial. Hasta Mallorca se desplazarán vendedores de cada país donde está presente el fabricante alemán para que representantes de la firma muestren el modelo y 'entrenen' a los trabajadores.

Según el balance de venta de Porsche hasta septiembre de este año ha realizado más de 212.500 entregas mundiales de sus vehículos de alta gama.

Otros lanzamientos

Como recuerda el director comercial de Hipotels no es la primera vez que Porsche elige Mallorca para uno de sus eventos. También Mercedes y BMW han hecho celebraciones en Cala Millor. En los últimos años varias empresas automovilísticas, especialmente de Alemania, han venido a la isla a presentar nuevos modelos

En 2023 se llevó a cabo otro gran encuentro en el Palau de Congressos de Palma cuando Mercedes formó a miles de trabajadores de 60 países en la Mercedes-Benz Global Training Experience, que se celebró de febrero a abril. A lo largo de esos dos meses fueron pasando por la isla unos 12.500 trabajadores. Y en otoño de 2022 fue BMW quien hizo una presentación para distribuidores del nuevo BMW Serie 7 eléctrico.

Desde la inauguración del complejo Hipotels Convention Center en 2018, la actividad MICE que genera va en aumento. El 20 de noviembre cerrarán los hoteles hasta febrero, pero el resto del año se organizan de media uno o dos eventos semanales. Compañías aéreas, turoperadores, el sector médico o la industria de los perfumes optan por desplegar sus celebraciones en este espacio de Playa de Palma que también acoge concursos de baile de salón o de tango. De cara a 2026 son muchas las peticiones recibidas para eventos o congresos.