Grans Proactius: la formació en eines digitals que impulsa la teva carrera professional
Una oferta especialitzada en competències digitals clau: intel·ligència artificial generativa, visualització de dades, ciberseguretat o BIM, entre d’altres
“Mai hauria pensat que tornaria a seure en un aula per aprendre intel·ligència artificial, i ara no només l’entenc, sinó que la faig servir en el meu dia a dia”, explica Maria, advocada de 54 anys que recentment ha completat un dels cursos del programa Grans Proactius. El seu testimoni reflecteix l’esperit d’aquesta iniciativa: professionals que volen seguir creixent en un món laboral cada vegada més digital.
Impulsat per la Direcció General d'Innovació i Transformació Digital, aquesta iniciativa del Govern de les Illes Balearsestà finançada per la Unió Europea – NextGenerationEU.La gestió del programa recau en la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), que assegura la qualitat i el rigor acadèmic amb el segell de la UIB i la implicació del seu claustre docent.
Grans Proactius es diferencia per la seva aposta per una comunitat de professionals que no sols utilitzen la tecnologia, sinó que l’anticipen i la lideren. Són persones que volen progressar, aprofundir en les noves tendències del mercat i consolidar-se com a referents dins el seu sector.
Formació pràctica i aplicable des del primer dia
Les formacions de Grans Proactius abracen àrees que avui són claus per al món professional:
- Programa d’Intel·ligència Artificial Generativa: inclou tres cursos independents de 10 hores cadascun, adaptats al teu nivell i objectius professionals:
- Curs d’IA Generativa per iniciar-t’hi
- Curs d’IA per a l’Anàlisi de Dades
- Curs d’IA per al Contingut Multimèdia
- Curs de Visualització de Dades (10 hores)
- Curs d’Introducció a la Ciberseguretat (10 hores)
- Programa BIM (per arquitectes i enginyers)
- Iniciació BIM
- Iniciació a Revit
Cal destacar el Programa Digitalment, un curs de 40 hores enfocades en quatre àmbits clau: seguretat i privacitat digital, productivitat, gestió de xarxes socials i aplicacions útils o introducció a la intel·ligència artificial. Dirigit especialment a persones d’entre 50 i 65 anys, però obert a qualsevol professional que vulgui fer un pas endavant en les seves habilitats digitals.
Aules reduïdes, metodologies pràctiques i aplicació immediata dels coneixements són els trets que més destaquen els participants. “El que aprens un matí, ho poses en pràctica l’endemà a l’oficina”, resumeix Joan, professional del màrqueting que ha cursat el curs de contingut multimèdia amb IA.
El valor afegit del programa és també la creació de xarxes de networking, que permeten establir contactes i sinergies entre professionals. L’objectiu és formar no només en competències, sinó també en comunitat i col·laboració, eixos indispensables en l’economia actual.
Un impuls per a les illes
Més enllà dels beneficis individuals, Grans Proactius respon a un repte col·lectiu: dotar les Illes Balears d’un teixit professional més digitalitzat i competitiu. Així, el programa contribueix a una economia més resilient i sostenible, alineada amb els objectius europeus de transformació.
Per a molts dels seus alumnes, participar-hi no ha estat només una formació, sinó un punt d’inflexió. Una manera de tornar-se a sentir proactius, capaços i preparats per al futur que ja és aquí.
Totes les formacions compten amb el segell acadèmic de la UIB i amb un enfocament pràctic i aplicat, mantenint ratios reduïts (15 participants per formador) que garanteixen una experiència personalitzada i de qualitat.
A més, els participants reben un certificat oficial expedit per la Direcció General d’Innovació i Transformació Digital i la FUEIB, aval que consolida el prestigi del programa.
Grups oberts al públic i col·laboracions
Els cursos oberts al públic ja es duen a terme al Campus de la UIB i a Sa Riera. Cal destacar que també hi participen entitats com l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià, el Centre d’Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació de Balears, l’Autoritat Portuària de Balears, i diversos col·legis professionals com els d’advocats, metges, arquitectes, psicòlegs o enginyers informàtics.
A més, les empreses, associacions o sindicats interessats a oferir aquesta formació als seus equips també poden sol·licitar-ho a través del programa. D’aquesta manera, Grans Proactius ofereix tant cursos oberts al públic com formacions a mida dins les organitzacions.
Més informació i inscripcions: www.gransproactius.org
