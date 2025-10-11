Foro Mare Nostrum: un encuentro para enfrentar los microplásticos del mar

Las imágenes de este verano, con toneladas de residuos retirados de las playas y peces contaminados por microplásticos, han vuelto a encender las alarmas sobre el estado del mar Mediterráneo. Baleares, por su condición insular y su alta presión turística, se encuentra en primera línea de un problema global que amenaza la biodiversidad, la salud humana y la economía local. Con el objetivo de analizar la situación y plantear soluciones, el Foro Mare Nostrum, patrocinado por Aena y Riu Hotels, celebró este 9 de octubre en el Club Diario de Mallorca una mesa de debate bajo el título “Contaminación por plásticos y microplásticos en el mar y en el medioambiente”.

El acto, moderado por la periodista de Diario de Mallorca Irene Rodríguez Aguado, contó con la participación de voces expertas en medio ambiente, ciencia y conservación: Salud Deudero, directora del Oceanográfico de Baleares; Antoni Sureda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UIB; Irene Wagner, directora de proyectos de Mallorca Preservation; y Tupa Rangel, coordinadora del programa Plastic Free Balearics de Save the Med.

Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, dio la bienvenida a todos los asistentes al acto y recordó que «el plástico, material fetiche del desarrollismo de este siglo, contamina ecosistemas enteros, entrando a la cadena alimentaria, lo que lo convierte en una amenaza global que ha conquistado incluso los rincones más remotos del planeta». Recalcó también la necesidad de trabajar ejerciendo presión sobre la política, y dio paso a una mesa que abordó un diagnóstico preocupante: la contaminación por plásticos en Baleares está entre las más elevadas del Mediterráneo.

Uno de los instantes de la mesa celebrada en Club Diario de Mallorca. / B.RAMON

Un diagnóstico compartido: un mar saturado de plásticos

Dando comienzo a las intervenciones, la directora del Oceanográfico, Salud Deudero, fue contundente: «Ningún ecosistema se libra de la contaminación plástica. En Baleares, encontramos grandes concentraciones tanto en superficie como en los fondos marinos, incluso a dos mil metros de profundidad». Deudero destacó que «el tiempo de los diagnósticos ha terminado; ahora hay que pasar a la acción».

Salud Deudero, directora del Oceanográfico de Baleares: «El tiempo de los diagnósticos ha terminado; ahora hay que pasar a la acción». / B.RAMON

En la misma línea, el catedrático Antoni Sureda subrayó que «no existe una sola especie estudiada en la que no se hayan hallado rastros de microplásticos», y advirtió que estos fragmentos pueden llegar al pulmón, la sangre o incluso la placenta. «Nos falta valentía política para actuar, pero las evidencias son claras: los plásticos no solo contaminan, también alteran procesos biológicos y pueden provocar inflamaciones o efectos endocrinos”.

Para Tupa Rangel, de Plastic Free Balearics, el problema no es únicamente ambiental, sino cultural. «Hemos adoptado una monocultura del usar y tirar, basada en la comodidad. Comemos productos envasados, bebemos en botellas de un solo uso y todo acaba en el mar. El reciclaje no es la solución, la prevención sí».

Irene Wagner, desde Mallorca Preservation, recordó que «el 80% de los residuos plásticos que encontramos provienen de nuestras propias costas» y que la masificación turística agrava el problema. «El cambio pasa por modificar hábitos y fomentar alternativas sostenibles en el sector turístico y agrícola».

Impactos visibles y silenciosos

El debate puso de relieve que los macroplásticos, como botellas o bolsas, provocan muertes inmediatas en la fauna marina, mientras que los microplásticos generan impactos más silenciosos pero persistentes. Deudero explicó que incluso organismos microscópicos, como los copépodos o bacterias marinas, están expuestos a estas partículas, lo que altera toda la cadena trófica.

Sureda añadió que los microplásticos actúan como vectores de contaminantes químicos: «Atraen sustancias tóxicas y las transportan dentro de los organismos, afectando tejidos y órganos».

Prevención, educación y compromiso

Los expertos coincidieron en que la limpieza es necesaria, pero la prevención es prioritaria. Wagner recordó que «las actividades de recogida sirven para concienciar, pero solo atacan un 1% del problema». Añade que «la mayoría de los participantes ya están concienciados y lo que marca la diferencia es contar la experiencia a sus allegados». Desde Mallorca Preservation promueven el uso de biofilms biodegradables en lugar de plásticos agrícolas, y Save the Med, por su parte, impulsa el programa HAPI, una herramienta de evaluación que ayuda a empresas turísticas a reducir el plástico de un solo uso.

Rangel destacó que Baleares cuenta con una legislación pionera, pero de difícil aplicación: «Las leyes están, pero falta hacerlas cumplir. La comodidad y los intereses económicos siguen frenando el cambio».

Tupa Rangel, coordinadora de Plastic Free Baleares en Save The Med:«La comodidad y los intereses económicos siguen frenando el cambio, a pesar de las leyes» / B.RAMON

En esa misma dirección apuntó Deudero: «Tenemos una de las mejores leyes autonómicas, pero el plástico no disminuye porque es un negocio», agregando que «no se trata solo de prohibir, sino de equilibrar consumo, industria y medio ambiente».

¿Utopía o futuro posible sin plásticos?

La mesa abordó también si un futuro plastic free en Baleares es posible o una utopía. Para Rangel, existen alternativas viables, como la venta a granel o los envases retornables: «Ya lo hicimos antes, en otras épocas de la humanidad, con lo que podemos hacerlo de nuevo». Wagner confió en que «Baleares está en el buen camino, pero necesitamos medidas desde arriba que faciliten la transición».

Irene Wagner, directora de proyectos de Mallorca Preservation: «Baleares está en el buen camino, pero necesitamos medidas desde arriba que faciliten la transición». / B.RAMON

Deudero señaló ejemplos inspiradores, como Gambia, que ha legislado para prohibir ciertos plásticos, y destacó la eficacia de incentivos como los descuentos por devolución de envases, implementados con éxito en países del norte de Europa.

Más pesimista, Antoni Sureda consideró que «habrá que coexistir con un mínimo de plásticos, pero eliminar los de un solo uso es inaplazable».

Antoni Sureda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la UIB: «Habrá que coexistir con un mínimo de plásticos, pero eliminar los de un solo uso es inaplazable». / B.RAMON

Conclusiones: valentía y acción

En el turno final, los ponentes coincidieron en la necesidad de valentía política y compromiso ciudadano. Propusieron medidas inmediatas como reforzar la normativa vigente, promover la venta a granel, prohibir envases alimentarios superfluos o ampliar las zonas de «playas sin humo» como puerta de entrada al mar libre de residuos.

La moderadora, Irene Rodríguez Aguado, cerró el acto recordando que «los plásticos no están solo en el mar, sino en todas las decisiones que tomamos cada día». Y añadió: “Por un Mediterráneo más limpio, el cambio empieza en cada gesto».