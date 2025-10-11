Emergencias envía alertas a móviles en el Llevant y el norte de Mallorca por lluvias intensas: "Evitad desplazamientos y actividad en el exterior"

La Dirección de Emergencias del Govern ha enviado esta tarde a las 18.30 horas una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca por lluvias intensas esta tarde, idéntica a la enviada a las 17.20 horas en Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución".

"Evitad desplazamientos y actividad en el exterior, no os cerquéis a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitad zonas bajas y subterráneos", indica la alerta, que añade que, si entra agua, hay que subir a las plantas superiores.

La alerta a los móviles se ha activado por primera vez en parte de Mallorca y por segunda vez en el caso de Ibiza y Formentera después de que se lanzara por primera vez el pasado 30 de septiembre, entonces para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.

Alertas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reactivado a las 17.00 horas el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20:00 horas, ante los "fenómenos observados".

Si bien el aviso naranja se había rebajado a amarillo a las 15 horas, al aminorar el riesgo en las Pitiuses, se ha reactivado dos horas después ante las "fuertes tormentas" que han impactado al este de Mallorca y de Formentera, donde son probables precipitaciones intensas, acumulando más de 40 mm en 1 hora.

En Menorca también estaba activado el aviso.